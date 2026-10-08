OM : Coup dur confirmé pour Højbjerg (la durée de son absence connue)

Nouveau coup dur pour l’OM avant la reprise de la Ligue 1. Pierre-Émile Højbjerg souffre d’une lésion à une cuisse et devrait être absent au minimum deux semaines, selon L’Équipe. Le milieu danois va manquer au moins quatre rencontres entre championnat et Ligue Europa.

Deux semaines d’absence dans le meilleur des cas

Sorti dès la 10e minute lors de la victoire du Danemark face au pays de Galles dimanche dernier, Pierre-Émile Højbjerg est revenu à Marseille mercredi afin de passer des examens.

Selon L’Équipe, ceux-ci ont révélé une lésion à une cuisse. La blessure ne serait pas particulièrement profonde, mais nécessite une période de repos avant de pouvoir envisager une reprise de la course.

L’indisponibilité du milieu de terrain est ainsi évaluée à au moins deux semaines, dans le meilleur des cas. Le joueur comme le staff espèrent pouvoir respecter ce délai, mais l’évolution de la blessure devra évidemment être surveillée.

Troyes, Olympiakos, Angers et Sturm Graz sans Højbjerg

Cette blessure intervient au pire moment pour Bruno Genesio. L’OM s’apprête à disputer huit matches en vingt-neuf jours, entre Ligue 1 et Ligue Europa.

Højbjerg devrait ainsi manquer au minimum quatre rencontres : le déplacement à Troyes, la réception de l’Olympiakos, le déplacement à Angers et le match européen sur la pelouse de Sturm Graz.

Un retour pourrait être espéré pour la réception du Havre, le 25 octobre, à condition que sa récupération se déroule parfaitement.

Nnadi et Kondogbia de retour

Bruno Genesio dispose malgré tout de quelques solutions supplémentaires dans l’entrejeu.

Tochukwu Nnadi a repris l’entraînement collectif depuis une dizaine de jours et a participé à la rencontre amicale face à Montpellier. Il pourrait être l’un des principaux bénéficiaires de l’absence du Danois dès dimanche à Troyes.

Geoffrey Kondogbia a lui aussi retrouvé le groupe mardi. Selon L’Équipe, il devrait faire partie du déplacement à Troyes, même si une titularisation semble encore prématurée après son absence.

La blessure d’Højbjerg pourrait également ouvrir davantage la rotation à Nouhoum Kamissoko, qui a marqué des points pendant la trêve.

Le 4-4-2 toujours envisagé par Genesio

L’Équipe précise enfin que le staff marseillais n’a pas encore effectué de véritable mise en place cette semaine, notamment en raison du retour progressif des internationaux.

Bruno Genesio souhaite également évaluer l’état physique d’Amine Gouiri et Amine Harit avant de trancher.

Le 4-4-2 utilisé face au PSG aurait toutefois convaincu en interne, et pourrait donc rester une option pour le déplacement à Troyes.

Après les nombreux pépins physiques enregistrés depuis le début de saison, l’OM perd donc l’un de ses cadres au moment d’attaquer une séquence particulièrement chargée.