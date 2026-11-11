Il y a encore quelques semaines, l’Olympique de Marseille occupait une inquiétante 17e place en Ligue 1. Cinq victoires consécutives plus tard, les hommes de Bruno Genesio se retrouvent au pied du podium. Un redressement spectaculaire qui commence à faire parler au-delà des frontières françaises. Le quotidien britannique The Guardian a notamment souligné le contraste saisissant entre la dynamique marseillaise et la crise traversée par le RC Lens.

Le football va parfois très vite. Le 20 septembre dernier, après une nouvelle défaite face au PSG (1-2), l’Olympique de Marseille occupait la 17e place du classement, avec seulement trois points pris en cinq journées. Quatre défaites en championnat, des performances inquiétantes et une pression grandissante autour de Bruno Genesio : le club phocéen semblait alors s’enfoncer dans une véritable crise.

Moins de deux mois plus tard, le paysage a radicalement changé. Grâce à sa victoire sur la pelouse du RC Lens (2-1) dimanche dernier, Marseille a signé un cinquième succès consécutif en Ligue 1 et s’est hissé à la 4e place avec 18 points.

Une transformation qui n’est pas passée inaperçue à l’étranger.

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The Guardian souligne le spectaculaire retour de l’OM

Dans un article publié le 9 novembre↗, le quotidien britannique The Guardian s’est intéressé à la situation du RC Lens, humilié quelques jours plus tôt par Côme en Ligue des champions (1-9), avant de subir une nouvelle désillusion face à Marseille.

Le journal anglais insiste notamment sur le contraste entre les deux formations. Alors que Lens traverse une période particulièrement difficile, l’OM poursuit son spectaculaire redressement sous les ordres de Bruno Genesio.

La victoire marseillaise à Bollaert illustre parfaitement cette nouvelle dynamique. Après l’ouverture du score rapide d’Amine Gouiri, puis l’égalisation de l’ancien Olympien Florian Thauvin, c’est le jeune Keyliane Abdallah qui a offert les trois points à son équipe en fin de rencontre.

Un succès acquis dans les dernières minutes, quelques jours seulement après la victoire européenne à Leverkusen (1-0), également arrachée dans le dernier quart d’heure.

Cinq victoires, 15 points et 13 places gagnées !

Les chiffres illustrent l’ampleur du retournement de situation.

Depuis le 11 octobre, l’OM a remporté ses cinq rencontres de Ligue 1 :

Troyes 0-2 OM , le 11 octobre

, le 11 octobre Angers 2-5 OM , le 18 octobre

, le 18 octobre OM 4-3 Le Havre , le 25 octobre

, le 25 octobre OM 2-0 Toulouse , le 1er novembre

, le 1er novembre Lens 1-2 OM, le 8 novembre

Soit un bilan de 15 points sur 15 possibles, avec 16 buts inscrits et 8 encaissés.

En cinq journées, Marseille est ainsi passé de la 17e à la 4e place, gagnant 13 positions au classement. Une remontée d’autant plus impressionnante que les Olympiens avaient accumulé un retard important sur plusieurs concurrents directs.

Après la cinquième journée, l’OM comptait notamment sept points de retard sur Rennes, huit sur Lyon et dix sur Monaco.

Désormais, les hommes de Bruno Genesio devancent ces trois formations, avec un point d’avance sur Lyon et deux sur Rennes et Monaco.

Genesio a réussi à transformer son équipe

Au-delà des résultats, c’est également la manière dont l’OM a retrouvé de la compétitivité qui retient l’attention.

Après un début de saison marqué par les difficultés défensives, un manque d’intensité et de nombreux déséquilibres, Bruno Genesio a progressivement ajusté son organisation.

Le technicien marseillais a notamment travaillé sur la dimension physique de son équipe, la gestion des temps faibles et la complémentarité entre ses joueurs.

Les progrès sont visibles, même si tout n’est pas encore parfait. La victoire spectaculaire face au Havre (4-3) a rappelé certaines fragilités défensives, mais les succès contre Toulouse (2-0), Leverkusen (1-0) et Lens (2-1) témoignent d’une meilleure maîtrise collective.

L’émergence de Tochukwu Nnadi, la montée en puissance de CJ Egan-Riley et le retour en forme d’Amine Gouiri ont également accompagné cette transformation.

Surtout, Marseille semble avoir retrouvé une force collective qui lui faisait défaut lors des premières semaines.

Genesio refuse pourtant de s’enflammer

Malgré cette remontée spectaculaire, Bruno Genesio préfère garder les pieds sur terre.

Après la victoire à Lens, l’entraîneur olympien a notamment insisté sur la nécessité de rester vigilant malgré l’amélioration des résultats.

« Là où on est le plus en danger, c’est quand on pense qu’il y a moins de danger ! Il faut savourer, mais il faut être vigilant », a-t-il prévenu en conférence de presse.

Un discours prudent alors que Marseille s’apprête à aborder une nouvelle séquence importante de sa saison.

Le prochain rendez-vous en Ligue 1 est fixé au 22 novembre face au Mans, au stade Vélodrome, avant de retrouver la Ligue Europa contre le Levski Sofia quatre jours plus tard.

Car si cette série a permis à l’OM de se replacer dans la course aux premières places, elle ne garantit encore rien pour la suite.

D’autant que le club devra également composer avec les incertitudes autour de son prochain mercato hivernal. Comme nous l’évoquions récemment, la situation financière de l’OM pourrait imposer de nouvelles ventes en janvier↗, au risque de fragiliser un effectif qui commence enfin à trouver son équilibre.

Une chose est certaine : en seulement cinq journées, l’OM est passé du statut de candidat au maintien à celui de prétendant aux places européennes. Un retournement de situation qui a changé les perspectives du club et attire désormais l’attention de la presse étrangère.