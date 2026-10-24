Après la défaite contre le Sturm Graz (1-0), la place des jeunes revient au centre des discussions à l’OM. Selon La Provence, certains observateurs, y compris au sein du club, plaident pour leur promotion. Les choix de Bruno Genesio ont également suscité des interpellations de supporters auprès de Grégory Lorenzi.

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La promotion des jeunes défendue jusque dans le club

Qui aligner pour obtenir une réaction ? D’après La Provence, plusieurs voix réclament davantage de place pour les minots après la nouvelle déception européenne. Le quotidien rapporte que cette position trouve aussi des soutiens en interne, où certains estiment que les jeunes pourraient apporter une réponse aux difficultés actuelles.

L’argument est sportif, mais également économique. Dans un contexte financier contraint, les partisans de cette orientation mettent en avant la possibilité de valoriser rapidement les joueurs issus de la formation. Cette perspective accompagne un débat déjà présent autour de la gestion des jeunes par Bruno Genesio↗, qui avait insisté sur la nécessité de les évaluer dans la durée.

Le journal souligne toutefois que Genesio reste attaché au soutien de ses joueurs en difficulté. Cette approche place la question de la concurrence au cœur des prochains choix : maintenir la confiance accordée aux éléments expérimentés ou ouvrir davantage le onze aux jeunes.

Lorenzi interpellé, Genesio déçu par le comportement de son équipe

Les titularisations de Geoffrey Kondogbia, Angel Gomes et Neal Maupay ont notamment fait réagir en Autriche. Une poignée de supporters marseillais, invités en loges par l’UEFA, a interpellé Grégory Lorenzi à ce sujet, rapporte le quotidien régional. Des interrogations qui rejoignent les critiques déjà formulées sur les performances d’Angel Gomes↗.

Après la rencontre, l’entraîneur marseillais a lui-même livré un constat particulièrement sévère sur l’attitude collective. Il a ciblé le manque d’engagement de son équipe durant la première période :

« On sait que le premier ingrédient à mettre en coupe d’Europe est l’agressivité, l’engagement. On n’a pas existé dans ce domaine dans le premier acte. Je n’avais jamais été autant déçu par le comportement de mon équipe. »

Après ce troisième revers en trois rencontres de Ligue Europa, ses prochaines compositions seront attendues, alors que la demande d’une place plus importante pour les jeunes se fait entendre jusque dans le club.