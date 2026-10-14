OM : Genesio met ses jeunes en garde après Troyes

Bruno Genesio apprécie ce que les jeunes peuvent apporter à l’OM, mais souhaite accompagner leur progression avec mesure. En conférence de presse ce mercredi, avant la réception de l’Olympiakos, l’entraîneur a insisté sur la continuité et la nécessité de rester concentrés malgré les commentaires extérieurs.

De l’insouciance, avec une exigence de régularité

Après la victoire de l’OM à Troyes, la place des jeunes dans le groupe marseillais faisait partie des sujets abordés devant la presse. Bruno Genesio voit dans leur insouciance un apport possible pour le collectif, tout en appelant à prendre le temps de les évaluer.

« Ils peuvent apporter un peu d’insouciance, dans le bon sens de l’insouciance. Je pense qu’il faut toujours être mesuré. On a besoin de continuité, il faut aussi les évaluer sur plusieurs matchs, qu’ils restent focus sur le terrain et qu’ils ne soient pas trop contrariés, perturbés, sur ce qui se dit autour d’eux. On est dans un monde où tout est amplifié, dans le bon comme dans le mauvais sens. Ils doivent être capables de prendre suffisamment de recul par rapport à tout ça. »

Le technicien appelle ainsi à la mesure dans les jugements portés sur ses jeunes joueurs. Son attention concerne autant leur progression sportive que leur capacité à gérer les réactions suscitées par leurs prestations.

Bezahaf et Kamissoko, une gestion au cas par cas

Kelyann Bezahaf vient de vivre sa première titularisation en Ligue 1 avec l’OM à Troyes. Interrogé sur sa gestion et celle de Kamissoko, Genesio a rappelé que les décisions devaient tenir compte de la situation de chacun et des besoins de l’équipe.

🗣️ Genesio et les jeunes joueurs… #Genesio : « Les jeunes ? Ils peuvent apporter un peu d’insouciance, dans le bon sens de l’insouciance. Je pense qu’il faut toujours être mesuré. On a besoin de continuité, il faut aussi les évaluer sur plusieurs matchs, qu’ils restent focus sur le terrain et qu’ils ne soient pas trop contrariés, perturbés, sur ce qui se dit autour d’eux. On est dans un monde où tout est amplifié, dans le bon comme dans le mauvais sens. Ils doivent être capables de prendre suffisamment de recul par rapport à tout ça. » #OM #conf #EuropaLeague — Football Club de Marseille (@FCMarseille) October 14, 2026

« Chaque cas est différent par rapport au poste, au besoin de l’équipe, au contexte. Par rapport aussi à ce qui s’est passé à Troyes. Sur la gestion de ce qu’il y a autour d’eux, on les met en garde. Ils doivent prendre les compliments mais aussi rester concentrés, à l’écoute de ce que l’on dit. »

Pour les deux jeunes Marseillais, l’enjeu sera désormais de confirmer dans la durée. Genesio attend qu’ils conservent la concentration et l’écoute nécessaires pour poursuivre leur progression, au moment où leur place dans le groupe attire davantage l’attention.