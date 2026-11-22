Antoine Rabillard revient à Marseille avec Le Mans, plus de dix ans après son passage marquant sous le maillot de l’OM. L’attaquant va retrouver le Vélodrome, théâtre de son seul but en Ligue 1, inscrit contre Lille en janvier 2016.

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Le Mans se déplace à Marseille ce dimanche soir, avec un visage familier pour les supporters olympiens dans ses rangs. Antoine Rabillard↗, aujourd’hui plutôt utilisé au milieu cette saison, revient dans une enceinte où il a connu le sommet de sa carrière professionnelle avec l’OM de Michel.

Un but inscrit à la 96e minute contre Lille

Le 29 janvier 2016, Marseille avait concédé un match nul 1-1 contre Lille dans une rencontre disputée au cœur de l’ère Michel. À la 96e minute, Rabillard avait profité d’un coup franc de Bouna Sarr, d’une tête de Paolo De Ceglie et d’un arrêt de Vincent Enyeama pour pousser le ballon dans le but vide devant le Virage Depé. Ce but était le premier de Rabillard en Ligue 1, mais aussi, à ce jour, le dernier. Le natif de Rodez, formé dans l’Hérault et marqué par son attachement à l’OM depuis l’époque de Didier Drogba↗, reste associé à cette action malgré une carrière principalement effectuée dans les divisions inférieures.

« Je réalisais mon rêve de gamin »

Interrogé par La Provence alors que son club se prépare à affronter Marseille, Antoine Rabillard explique que ce souvenir continue de l’accompagner. Il assume que son parcours est régulièrement ramené à cette soirée, tout en mesurant la portée personnelle de ce moment vécu avec l’OM.

« C’est le moment le plus fort, je m’en souviens comme si c’était hier. La fierté était immense, même si ce n’était pas le but de la victoire, je réalisais mon rêve de gamin. »

Rabillard rappelle également qu’il s’était imaginé devenir professionnel lorsqu’il était enfant. Dix ans après cette réalisation contre Lille, son retour au Vélodrome lui permet de revenir sur l’instant qui demeure le point culminant de son passage à Marseille.