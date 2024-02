< CAN : Grosse émotion et belles images d'Haller avec ces deux anciens joueurs de l'OM !

Les anciens joueurs de l’OM, Basile Boli et Didier Drogba étaient à Abidjan, au Stade Alassane Ouattara, à l’occasion de cette finale de la CAN remportée par la Côte d’Ivoire 2-1 face au Nigéria.

Les larmes de Boli

Complétement embarqué par cette CAN, Didier Drogba a félicité les joueurs ivoiriens dont Haller

Emerse Faé s’est exprimé après la victoire de la Côte d’Ivoire en conférence de presse. « On a été la chercher, la coupe. C’est plus qu’un conte de fée, j’ai du mal à réaliser encore qu’on l’a fait, quand je pense à tout ce qu’on a vécu. On est des miraculés, on a été la chercher, la coupe, parce qu’on n’a rien lâché. On s’est battu jusqu’au bout, on a su remonter les coups durs. Nos matches ont toujours été compliqués, on a toujours été obligés de revenir au score, physiquement, mentalement, on a été obligé de puiser dans nos réserves »