OM : Djellit ensence les recrues marseillaises

Sur Europe 1, Nabil Djellit a salué la performance collective des Marseillais contre Reims. Selon lui, les nouvelles recrues olympiennes ont été au rendez-vous.

L’Olympique de Marseille s’est rassuré hier soir au Stade Vélodrome en disposant de Reims 4 à 1. Invité à réagir sur la performance des joueurs de l’OM sur Europe 1, le journaliste Nabil Djellit estime que cette victoire va apaiser les tensions en interne et assoir l’autorité d’Igor Tudor dans le vestiaire Marseillais. Il encense aussi les nouvelles recrues qui ont été selon lui au rendez-vous de l’évènement.

» Nuno Tavares jouait hier son premier match en tant que piston gauche et j’ai beaucoup aimé. Le match bascule un peu sur un but irrationnel. Il emporte tout le monde. Après ce but, on s’est dit que rien ne pouvait arriver à l’OM. Il faut dire que Reims n’a pas été bon et a facilité la tâche aux marseillais. L’OM a mis les ingrédients, la détermination et l’envie. Les recrues ont été au rendez-vous. Ce soir, ils ont assumé leurs rangs, celui de vice-champion de France. L’équipe en face a encore une fois été très moyenne mais c’est un autre sujet. Ce soir l’OM a gagné son match, Longoria et Tudor respirent un peu plus. Cela va remettre un peu de sérénité dans le groupe. On va aussi moins parler de l’absence de Dimitri Payet au coup d’envoi du match. À mon avis, pour le déplacement à Brest la semaine prochaine, il y a de fortes chances que Tudor mette Payet titulaire. » Nabil Djellit – Source : Europe 1 (07/08/2022)

L’OM a gagné un match. Tudor a gagné du temps. Longoria aussi… #OMSDR — Nabil Djellit (@Nabil_djellit) August 7, 2022

Alexis Sanchez, ça ne suffira pas du côté de l’Olympique de Marseille — Djellit

Alors que l’OM a parfaitement lancé sa saison, plusieurs joueurs devraient encore arriver à Marseille. C’est notamment le cas d’Alexis Sanchez qui devrait signer cette semaine selon Fabrizio Romano. S’il constitue un renfort de poids dans le secteur offensif marseillais, l’arrivée de l’attaquant chilien ne fait pas l’unanimité. Pour Nabil Djellit, Sanchez ne va pas arranger tous les problèmes des Marseillais.

« Alexis Sanchez, c’est un gros joueur il n’y a aucun soucis mais l’homme providentiel, ça ne suffira pas du côté de l’Olympique de Marseille. On part de trop loin. Il y a le feu actuellement avec l’entraîneur avec notamment une défiance XXL de la part ses cadres. Vous avez parlé des matchs amicaux, c’était une catastrophe. Leur victoire, c’est contre Marignane Gignac, rappelons le. Dimanche, ils ont été surclassés par l’AC Milan, toute la défense a été renouvelée… On l’a vu en grande difficulté. Alexis Sanchez, il ne joue pas latéral, il ne joue pas défenseur central… Il ne pourra pas tout régler ! Lui, ça doit être la cerise sur le gâteau mais le gâteau il est sur la cerise parce que personne ne va le manger. » Nabil Djellit – Source : La Chaîne L’Equipe (01/08/22)