Mercato OM : Alexis Sanchez, c’est FAIT !

L’Olympique de Marseille va bien officialiser l’arrivée d’Alexis Sanchez d’après Fabrizio Romano ! Le journaliste affirme que l’attaquant va débarquer cette semaine.

L’officialisation de la signature d’Alexis Sanchez devrait arrivée dès cette semaine d’après les informations de Fabrizio Romano ! Le Chilien va s’engager à l’OM jusqu’en 2024 après l’annonce de la rupture de son contrat avec l’Inter Milan. Un accord entre le club italien et le clan Sanchez a été trouvé il y a quelques jours.

Olympique Marseille are set to sign Alexis Sánchez, here we go soon! It will be completed next week, right after the official termination of the contract with Inter already agreed days ago. 🚨🔵🇨🇱 #OM

Been told Sánchez will sign with OM until June 2024. pic.twitter.com/vFiDPJfeD5

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 7, 2022