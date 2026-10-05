OM : encore décisif, le jeune talent Leccese continue de se montrer !

Milan Leccese continue de se montrer avec la réserve de l’OM. Le milieu offensif de 17 ans a été directement impliqué sur deux des trois buts marseillais lors de la victoire 3-0 face au Gallia Club Lucciana, avec une passe décisive sur un centre venu du côté gauche puis un but en fin de rencontre. Une nouvelle prestation remarquée pour l’un des jeunes talents du centre de formation.

Deux des trois buts marseillais portent sa trace

La réserve de l’OM a signé une belle opération lors de la 4e journée de National 2 en allant s’imposer 3-0 sur la pelouse du Gallia Club Lucciana. Contrairement à ce que nous avions indiqué précédemment, l’adversaire n’était donc pas Ajaccio mais bien le club corse de Lucciana.

La passe décisive et le but de Milan Leccese avec la Pro 2 ce week-end, il est tellement facile en ce début de saison. 🫡 https://t.co/bm0sZnc26s — Fada OM (@FadaOM_) October 4, 2026



Et Milan Leccese a encore pesé sur la rencontre. Le jeune Olympien s’est d’abord illustré sur son côté gauche, il a adressé un centre décisif permettant à Marseille de trouver le chemin des filets grâce à la tête de Joshua Kavoka.

Il a ensuite directement participé au succès en inscrivant lui-même un but en fin de rencontre. Au total, deux des trois réalisations de l’OM portent donc son empreinte.

Leccese continue de marquer des points

À seulement 17 ans, l’international français U19 est capable d’évoluer comme milieu offensif, numéro 10 ou dans un rôle plus avancé dans l’entrejeu.

Cette nouvelle prestation confirme surtout son influence grandissante avec la réserve olympienne. Son activité dans les derniers mètres, sa qualité technique et sa capacité à créer des différences commencent à se traduire régulièrement par des actions décisives.

Un avenir toujours à surveiller

Ces performances interviennent alors que l’avenir de Milan Leccese à Marseille reste incertain.

L’OM souhaite conserver son jeune talent et lui a proposé de poursuivre son aventure au club, mais aucune issue définitive n’a encore été annoncée.

La situation contractuelle de Milan Leccese constitue déjà l’un des dossiers sensibles du centre de formation.

En attendant de connaître la suite, Leccese continue de répondre sur le terrain. Une passe décisive, un but et une victoire 3-0 : difficile de faire beaucoup mieux pour continuer à attirer l’attention.

OM : Van Neck, Ndiaye, Bienck, Camara, Nzinga, Guirassy, Kavoka (Valero, 65′), Issanga, Telusson (Cohen, 85′), Levy (Roman, 87′), Leccese.