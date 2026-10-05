OM : Encore une mauvaise nouvelle pour Génésio…

La trêve internationale continue de faire des dégâts du côté de l’OM. Titulaire et capitaine du Danemark face au pays de Galles ce dimanche soir, Pierre-Emile Højbjerg a été contraint de quitter la pelouse après seulement quelques minutes de jeu. Une nouvelle inquiétude majeure pour Bruno Genesio à une semaine du déplacement à Troyes.

Højbjerg touché dès les premières minutes

Nouvelle mauvaise nouvelle pour l’Olympique de Marseille. Pierre-Emile Højbjerg s’est blessé avec la sélection danoise lors de la rencontre face au pays de Galles.

Le milieu marseillais a ressenti un problème physique dès la 8e minute. Après avoir été pris en charge par les soigneurs, il a tenté de poursuivre avant de finalement devoir céder sa place quelques instants plus tard à Andreas Skov Olsen.

Les premières informations évoquent une douleur à l’arrière de la cuisse. À ce stade, aucun diagnostic précis n’a toutefois été communiqué. Impossible donc de savoir s’il s’agit d’une simple alerte ou d’une blessure musculaire susceptible de l’éloigner plusieurs semaines des terrains.

Une inquiétude supplémentaire pour Genesio

Le timing est particulièrement mauvais pour l’OM. Højbjerg occupe une place centrale dans le dispositif de Bruno Genesio et avait jusqu’ici disputé toutes les minutes de Marseille en Ligue 1 depuis le début de la saison.

Sa charge de travail avec le Danemark était également importante durant cette trêve internationale.

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Troyes désormais dans le doute

Marseille doit retrouver le championnat dimanche prochain avec un déplacement à Troyes. La présence du Danois devient donc incertaine dans l’attente des examens médicaux et d’informations plus précises.

Cette alerte intervient surtout après plusieurs pépins physiques survenus pendant la trêve, alors que Bruno Genesio doit déjà gérer un effectif diminué.

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L’OM va désormais attendre avec inquiétude le diagnostic concernant son milieu de terrain. Une éventuelle absence de Højbjerg pour la reprise constituerait un nouveau coup dur majeur pour Genesio.