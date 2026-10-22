Après deux victoires consécutives en Ligue 1, l’Olympique de Marseille retrouve progressivement des couleurs. Une évolution positive qui rassure Éric Di Meco, lequel s’est exprimé dans le Super Moscato Show sur RMC. L’ancien défenseur marseillais veut croire au potentiel de cette équipe, à condition de lui laisser du temps et de faire confiance à Bruno Genesio.

Deux victoires qui changent la donne

L’OM avait besoin de points et de confiance. Après la défaite contre le PSG (1-2), malgré des signes encourageants dans le jeu, les Marseillais devaient impérativement confirmer leurs progrès sur le terrain. Dans une période délicate, chaque résultat comptait pour sortir de la spirale négative.

Éric Di Meco reconnaît ainsi être « rassuré » par les dernières performances du club phocéen. Avant la rencontre face à Troyes, l’ancien Olympien redoutait notamment un match nul, qui aurait représenté une contre-performance dans ce contexte. Mais Marseille a su prendre des points et enchaîner.

Le succès à Angers lui a également permis de relever plusieurs motifs de satisfaction : des progrès dans le jeu, des buts et une animation offensive plus convaincante. Alors que certains doutaient de la capacité des attaquants marseillais à retrouver leur efficacité, l’équipe commence à apporter des réponses.

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La jeunesse marseillaise, un autre motif d’espoir

Au-delà des résultats, Éric Di Meco retient également l’émergence de jeunes joueurs. Pour l’ancien défenseur, l’OM possède les ressources nécessaires pour faire progresser ses talents issus de la formation.

« L’OM sait former comme les autres », rappelle-t-il, soulignant ainsi une piste intéressante pour un club qui doit retrouver de la stabilité et construire sur des bases plus solides.

L’intégration des jeunes pourrait permettre au staff de disposer de solutions supplémentaires, tout en insufflant une nouvelle dynamique au groupe. À condition, bien sûr, de leur donner du temps de jeu et de les accompagner dans leur progression.

Bruno Genesio, l’homme de la situation selon Di Meco

Autre élément essentiel aux yeux de l’ancien Marseillais : la confiance accordée à Bruno Genesio↗. Éric Di Meco estime que l’entraîneur doit pouvoir travailler dans la durée, malgré les difficultés rencontrées par le club en début de saison.

« Laissons-le travailler, car c’est l’homme de la situation », insiste-t-il, convaincu que le technicien peut tirer davantage de son effectif actuel et profiter du retour des joueurs blessés.

Di Meco ne promet pas des résultats extraordinaires. Il ne voit pas l’OM lutter immédiatement pour le titre de champion de France ou d’Europe. En revanche, il invite les supporters à ne pas juger cette équipe uniquement sur ses premières sorties.

Pour lui, le potentiel existe, mais il reste à le confirmer dans la durée. Les progrès observés devront se traduire par davantage de régularité, une meilleure confiance collective et des résultats à la hauteur des ambitions marseillaises.

Une bonne surprise encore possible pour l’OM ?

Le discours d’Éric Di Meco se veut donc résolument optimiste, sans pour autant tomber dans l’excès. Les deux victoires en championnat constituent un premier signal encourageant, mais le chemin reste long pour une équipe qui doit encore retrouver tous ses repères.

L’ancien défenseur préfère miser sur la patience, le travail du staff et le retour des blessés plutôt que de fixer des objectifs démesurés. Son message est clair : cet OM pourrait montrer un tout autre visage dans les prochaines semaines. « On aura peut-être une bonne surprise », conclut-il.

Une perspective qui devrait redonner un peu d’espoir aux supporters marseillais. Reste désormais à savoir si les Olympiens sauront confirmer ces premiers signes positifs et transformer cette embellie en véritable dynamique.