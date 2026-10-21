OM : Himad Abdelli, le pari de Bruno Genesio qui commence à payer

Après des débuts très compliqués à Marseille, Himad Abdelli a retrouvé une place importante dans l’équipe de Bruno Genesio. Le milieu algérien a également débloqué son compteur avec l’OM face à Angers.



Selon But! Football Club, Himad Abdelli semble avoir trouvé un nouvel élan depuis l’arrivée de Bruno Genesio. Son aventure marseillaise avait pourtant débuté dans la difficulté : sa collaboration avec Roberto De Zerbi s’était limitée à une rencontre, la lourde défaite contre le PSG (0-5), le 8 février. Après la CAN, son manque de rythme et les changements successifs au sein du club avaient encore compliqué son intégration.

Abdelli a gagné la confiance de Genesio

La saison dernière, l’international algérien n’avait connu que deux titularisations avant d’être écarté lors des trois dernières journées de championnat après un différend avec Habib Beye. Plutôt que de renoncer, il a choisi de se battre pour sa place. Le changement d’entraîneur lui a permis de retrouver un cadre plus serein et une relation de confiance avec Bruno Genesio. Les chiffres illustrent cette évolution. Abdelli a débuté les neuf rencontres qu’il a disputées avec l’OM cette saison. Le milieu peut évoluer dans le double pivot du 4-2-3-1, mais aussi plus haut au poste de numéro 10, ce qui offre plusieurs solutions à son entraîneur.

Un premier but qui récompense sa progression

Le déclic offensif s’est confirmé lors des deux dernières rencontres mentionnées dans la source. Face à Troyes, le 11 octobre, Abdelli avait réclamé le penalty transformé pendant la victoire marseillaise (2-0). Une semaine plus tard, contre son ancien club Angers, il a égalisé de la tête à la 37e minute sur un centre de Timothy Weah, sans célébrer son but par respect pour le SCO. Marseille s’est finalement imposé 5-2, avec un Abdelli impliqué dans le succès olympien. Bruno Genesio souligne notamment son activité et sa polyvalence : « Il a le coffre pour enchaîner. Il apporte une maîtrise technique, récupère des ballons », explique l’entraîneur marseillais. Le retour de Pierre-Emile Højbjerg doit toutefois encore renforcer la concurrence dans l’entrejeu.