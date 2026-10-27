Une photo d’Igor Paixão avec le bras en écharpe a suscité des inquiétudes après la victoire de l’OM contre Le Havre (4-3). L’ailier brésilien a reçu un choc pendant la rencontre, mais selon La Provence, sa participation au match face à Toulouse dimanche n’est pas remise en cause à ce stade.

Une écharpe après un choc contre Le Havre

Igor Paixão apparaît avec une attelle au bras gauche après s’être fait mal face au Havre. #TeamOM https://t.co/zluudvL91u — ACTUS OM (@Actus_OM3469) October 26, 2026↗



La photo, publiée lundi sur le compte Instagram de sa compagne, montre Igor Paixão le bras en écharpe. D’après La Provence, cette précaution relève d’un protocole décidé par le staff médical après le choc reçu dimanche. Le joueur bénéficie de deux jours de repos.

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L’image ne suffit donc pas à conclure à un forfait. Le quotidien régional se montre rassurant sur sa disponibilité pour la réception du Toulouse FC, même si son état devra être suivi lors de la reprise de l’entraînement.

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Deux buts de suite, une dynamique à préserver

Après avoir ouvert son compteur à Angers↗, Paixão a de nouveau marqué face au Havre. Ces deux réalisations consécutives arrivent au bon moment pour un joueur dont le début de saison avait été marqué par des performances irrégulières. Bruno Genesio avait maintenu sa confiance malgré cette période difficile.

Contre Toulouse, l’OM tentera d’enchaîner une quatrième victoire de suite en Ligue 1 après Troyes, Angers et Le Havre. Pour Paixão, l’enjeu sera de confirmer son regain d’efficacité. La nouvelle rapportée par La Provence va dans ce sens : malgré la grosse frayeur vécue dimanche au Vélodrome↗, Marseille devrait pouvoir compter sur son ailier.