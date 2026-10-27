Keyliane Abdallah a participé ce lundi matin à l’entraînement avec l’équipe réserve de l’OM. Le jeune attaquant accepte cette décision et veut profiter de cette période pour montrer à Bruno Genesio et au staff de l’équipe professionnelle qu’ils peuvent compter sur lui.

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La décision avait été prise dès dimanche soir, quelques minutes après la victoire marseillaise contre Le Havre (4-3). Selon RMC, Abdallah↗ a rejoint le groupe de la réserve sans afficher d’abattement particulier : le joueur gardait le sourire et se disait déterminé à réagir par son investissement. Il n’a pas l’intention de contester cette sanction, alors que ses performances étaient devenues un peu plus poussives récemment.

Une baisse d’investissement relevée par le staff

Le staff olympien lui reproche d’avoir été moins investi sur certaines séquences en match ou à l’entraînement. Cette attitude aurait été particulièrement visible lors de ses 20 minutes disputées face au Havre, malgré le succès de l’OM. Le point soulevé concerne donc autant l’engagement que la régularité affichée dans les performances. Les personnes qui suivent le joueur estiment que cette constance représente encore↗ un axe de progression pour Keyliane Abdallah. Le jeune attaquant doit gagner en maturité dans son implication, avec l’objectif de maintenir le même niveau d’engagement au fil des séances et des rencontres.

Un échange avec Bruno Genesio pourrait avoir lieu

Un entretien entre Bruno Genesio et Abdallah↗ est envisagé dans les prochains jours. Cet échange doit permettre de revenir, à tête reposée, sur les insuffisances observées et sur les points que le joueur devra travailler, alors qu’il est présenté comme à l’écoute et demandeur de conseils. Cette mise à l’écart pourrait aussi constituer un message adressé à l’ensemble des jeunes du groupe marseillais. Le staff aurait perçu, chez certains d’entre eux, une envie de gravir les échelons trop rapidement, y compris chez des joueurs qui n’ont pas encore réellement eu l’occasion de s’exprimer avec l’équipe première.