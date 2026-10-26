Invaincues jusqu’ici en Arkema Première Ligue, les Marseillaises ont subi une lourde défaite sur la pelouse de l’OL Lyonnes (5-0). L’équipe de Nicolas Chabot a été rapidement dépassée par les championnes de France en titre, notamment après plusieurs erreurs défensives.

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Selon Canal+, la série d’invincibilité↗ de l’OM féminin a pris fin samedi à Lyon. Malgré plusieurs changements opérés par l’entraîneur lyonnais pour préserver certaines joueuses avant la Ligue des champions, les locales ont immédiatement imposé leur rythme et leur efficacité. Lyon enchaîne ainsi une 56e rencontre sans défaite en championnat.

Un début de match compliqué pour l’OM

Les Lyonnaises ont ouvert le score dès la 4e minute par l’intermédiaire de Salma Paralluelo, sur la première occasion de son équipe. Marseille a ensuite réussi à sortir progressivement de sa moitié de terrain et s’est procuré plusieurs situations entre les 13e et 23e minutes, sans parvenir à les concrétiser. Alors que les Marseillaises semblaient retrouver quelques possibilités, une erreur de relance de Salomé Elisor aux abords de sa surface a permis à Melchie Dumornay de doubler la mise à la 26e minute. Cinq minutes plus tard, la Lyonnaise a inscrit un nouveau but sur penalty après une faute de Carina Baltrip-Reyes.

Deux penalties avant la pause et un doublé pour Hegerberg

Les difficultés défensives de l’OM se sont poursuivies avant la mi-temps. Une faute de Louise Fleury dans la surface a offert un deuxième penalty aux Lyonnaises, transformé par Ada Hegerberg à la 40e minute pour porter le score à 4-0. À la pause, Claire Lavogez a reconnu au micro de Canal+ l’écart de réalisme entre les deux équipes. La Marseillaise a notamment expliqué que Lyon avait converti ses occasions, contrairement à l’OM.

« Après le deuxième but, c’était compliqué. On savait qu’elles allaient mettre leurs occasions, nous, on ne les a pas mises. »

Une seconde période sans changement au score pour Marseille

Après la pause, les joueuses de Nicolas Chabot ont continué à privilégier les relances courtes malgré le pressing lyonnais. Quelques sorties de balle leur ont permis d’avancer vers le camp adverse, mais la défense de l’OL Lyonnes n’a pas été suffisamment mise en difficulté. Ada Hegerberg a finalement inscrit son deuxième but de la rencontre à la 71e minute, en trompant une nouvelle fois Emily Burns. Les Marseillaises devront désormais retrouver leur public samedi prochain pour la réception de Nantes.