La section féminine de l’OM dispose désormais d’un nouveau lieu de vie et de travail à l’OM Campus. Les Marseillaises ont intégré ce bâtiment le 19 octobre, après plusieurs années passées dans des installations préfabriquées.

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Un imposant bâtiment préfabriqué a été installé entre le stade Le Cesne et le parking « VIP » de l’OM Campus. Réparti sur deux étages et presque aussi large que le terrain, il accueille la section féminine, mais aussi l’équipe réserve et les jeunes du club.

Un projet lancé après la montée en D1

Selon La Provence, le projet a nécessité environ un an et demi de travail, même si la construction du bâtiment n’a pris que quelques mois grâce au type de structure utilisé. L’idée avait été envisagée dès l’arrivée de Stefano Petruzzo en septembre 2024, avant d’être approfondie après l’accession de l’équipe en D1. Le directeur général a expliqué que cette montée avait conduit l’OM à détailler davantage ses besoins et à engager les démarches nécessaires. Les plans ont été réalisés, les permis obtenus et le soutien budgétaire de l’actionnaire accordé.

« Une fois qu’il y a eu la montée en D1, on est allé plus en détail »

Des conditions de travail renforcées pour les Marseillaises

Le changement est important pour les joueuses, qui occupaient jusque-là des préfabriqués du Campus au quotidien. Leur nouveau lieu comprend notamment une salle vidéo et une salle de musculation, deux espaces désormais intégrés à leur environnement de travail. Le bâtiment ne constitue toutefois pas l’aboutissement définitif du projet. Stefano Petruzzo précise que le club continue d’identifier ce qui pourrait encore manquer à la section féminine, alors que celle-ci partage désormais ses installations avec la réserve et les jeunes.