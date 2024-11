OM : direction Trets pour le centre de formation ?

Dans le cadre de son projet triennal, l’OM envisage de développer de nouvelles infrastructures pour ses équipes de jeunes et féminines. Après avoir étudié plusieurs options sur Marseille, notamment le stade de la Martine et l’hippodrome de Pont-de-Vivaux, le club se tourne désormais vers la petite commune de Trets, située au nord des Bouches-du-Rhône, comme potentiel site pour ces futurs équipements.

En effet, selon l’Equipe, Trets, qui a récemment accueilli l’équipe de France Espoirs dirigée par Thierry Henry, bénéficie d’un complexe sportif moderne et de terrains de qualité. Lors de cette préparation aux JO, le sélectionneur des Bleuets avait d’ailleurs salué les excellentes conditions d’entraînement offertes par la commune. Ces derniers mois, la réserve de l’OM s’est déjà entraînée à plusieurs reprises sur ces terrains, profitant de leur état optimal pendant les travaux de rénovation à la Commanderie. D’ici peu, ces installations devraient également accueillir les matchs de l’équipe réserve, actuellement dirigée par Jean-Pierre Papin.

L’équipe reserve va jouer à Trets, le centre de formation va suivre ?

L’OM avance sur son nouveau centre de formation Alors que la réserve du club va s’installer à Trets pour jouer ses matches officiels, cette petite bourgade du nord des Bouches-du-Rhône pourrait accueillir le nouveau grand chantier foncier de l’OM https://t.co/mJO7uLIVYc — L’ÉQUIPE (@lequipe) November 5, 2024



Le projet de développement de Trets s’inscrit dans une réorganisation plus vaste des infrastructures du club phocéen. En effet, l’OM souhaite désengorger la Commanderie, actuellement trop petite pour accueillir à la fois l’équipe professionnelle et les équipes de jeunes. Le stade du Cesne, qui abrite l’OM Campus depuis son inauguration en 2018, ne répond plus aux attentes du club, notamment en ce qui concerne la formation des jeunes talents. L’idée est donc de créer un pôle de formation à Trets, tout en réservant la Commanderie exclusivement aux professionnels.

Frank McCourt devrait se rendre en Provence à la fin de la semaine pour discuter des prochaines étapes de ce développement. Le choix final du site sera déterminant pour l’avenir de la formation à l’OM.