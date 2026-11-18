Recruté à l’automne 2024 comme consultant en arbitrage, Frank Schneider n’intervient plus auprès de l’Olympique de Marseille. Le club marseillais a confirmé que la mission de l’ancien arbitre de Ligue 1 n’avait pas été renouvelée.
La fin de cette collaboration intervient alors que Frank Schneider s’apprête à participer à la troisième saison de l’émission Loups Garous, diffusée sur Canal+ à partir du 4 décembre. Selon les informations du Phocéen, l’OM a précisé que l’ancien arbitre intervenait comme prestataire extérieur et non comme salarié du club.
Une mission lancée à l’automne 2024
Frank Schneider avait rejoint l’OM dans un contexte de tensions entre le club et le corps arbitral. Quelques semaines auparavant, Medhi Benatia avait été suspendu trois matchs ferme après ses déclarations et son comportement envers Benoît Bastien lors du match disputé à Lyon. Ancien arbitre international retraité depuis 2022, Schneider avait déjà occupé une fonction similaire au RC Strasbourg lors de la saison 2022-2023. À Marseille, son rôle consistait à accompagner le staff technique et la direction sportive dans la compréhension des décisions arbitrales, à éclairer certaines situations litigieuses et à effectuer un travail de prévention sur les règles et les comportements à adopter.
Frank Schneider attendu dans Loups Garous
Le consultant n’intervenait pas quotidiennement à la Commanderie et ne travaillait pas directement avec les joueurs. Il était notamment présent lors des rencontres à domicile afin d’apporter son analyse en temps réel aux dirigeants marseillais. Le club n’a pas précisé les raisons de la non-reconduction de sa prestation. De son côté, Frank Schneider fera partie des quinze candidats de la troisième saison de Loups Garous, une émission inspirée du jeu Les Loups-Garous de Thiercelieux.