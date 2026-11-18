Recruté à l’automne 2024 comme consultant en arbitrage, Frank Schneider n’intervient plus auprès de l’Olympique de Marseille. Le club marseillais a confirmé que la mission de l’ancien arbitre de Ligue 1 n’avait pas été renouvelée.

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La fin de cette collaboration intervient alors que Frank Schneider s’apprête à participer à la troisième saison de l’émission Loups Garous, diffusée sur Canal+ à partir du 4 décembre. Selon les informations du Phocéen, l’OM a précisé que l’ancien arbitre intervenait comme prestataire extérieur et non comme salarié du club↗.

Une mission lancée à l’automne 2024

Frank Schneider avait rejoint l’OM dans un contexte de tensions entre le club et le corps arbitral. Quelques semaines auparavant, Medhi Benatia↗ avait été suspendu trois matchs ferme après ses déclarations et son comportement envers Benoît Bastien lors du match disputé à Lyon. Ancien arbitre international retraité depuis 2022, Schneider avait déjà occupé une fonction similaire au RC Strasbourg lors de la saison 2022-2023. À Marseille, son rôle consistait à accompagner le staff technique et la direction sportive dans la compréhension des décisions arbitrales, à éclairer certaines situations litigieuses et à effectuer un travail de prévention sur les règles et les comportements à adopter.

Frank Schneider attendu dans Loups Garous

Le consultant n’intervenait pas quotidiennement à la Commanderie et ne travaillait pas directement avec les joueurs. Il était notamment présent lors des rencontres à domicile afin d’apporter son analyse en temps↗ réel aux dirigeants marseillais. Le club n’a pas précisé les raisons de la non-reconduction de sa prestation. De son côté, Frank Schneider fera partie des quinze candidats de la troisième saison de Loups Garous, une émission inspirée du jeu Les Loups-Garous de Thiercelieux.