Benatia ne digère pas, la FanCam de d’OM – TFC et les explications pour Bakola… les 3 infos OM du 30 novembre 2025

Voici les trois informations qu’il ne fallait pas manquer ce dimanche 30 novembre 2025 dans l’actualité de l’Olympique de Marseille et du mercato de l’OM.

Benatia pointe du doigt ce fait de jeu !

Le match nul 2-2 entre l’OM et Toulouse, samedi soir au stade Vélodrome pour la 14e journée de Ligue 1, n’a pas seulement laissé un goût amer aux supporters marseillais. Il a aussi suscité une réaction forte de Medhi Benatia, le directeur du football du club, quelques minutes après le coup de sifflet final. Sur le réseau social X, l’ancien international marocain a publié une capture d’écran d’une action litigieuse, sans commentaire, laissant clairement entendre son incompréhension face à une décision arbitrale qui pourrait avoir pesé sur le résultat.

Le cliché partagé par Benatia correspond à une action de la 86e minute, au moment où l’OM menait encore 2-1. L’attaquant brésilien Igor Paixao, lancé sur le côté gauche, tente alors de centrer lorsqu’il est bousculé dans la surface par le Toulousain Aron Dönnum. Paixao s’effondre après ce contact, visiblement surpris par la poussette du Norvégien, et réclame immédiatement un penalty. L’arbitre de la rencontre, M. Wattellier, ne bronche pas et laisse le jeu se poursuivre, estimant qu’il n’y a pas matière à sanction.



Cette séquence, isolée et mise en avant par Benatia, éclaire son agacement. Même sans ajouter le moindre commentaire, la publication du dirigeant marseillais apparaît comme une manière de souligner ce qu’il considère comme une erreur d’arbitrage. Une forme de communication indirecte mais lourde de sens, d’autant que Benatia a déjà été sanctionné par le passé. Il avait en effet écopé, un peu plus d’un an plus tôt, d’une suspension de six rencontres – dont trois fermes – après une sortie remarquée contre l’arbitre Benoît Bastien lors d’OL-OM.

Paixao poussé dans la surface !

Ce nouvel épisode risque de relancer le débat récurrent autour de l’arbitrage en Ligue 1, surtout dans un contexte où l’OM, déjà sous pression sportive, voit s’échapper deux points précieux dans les dernières minutes. En partageant cette image, Benatia semble vouloir poser une question simple : « Pourquoi ce contact n’a-t-il pas été examiné autrement ? » Une interrogation qui résonne fortement auprès des supporters, restés avec le sentiment qu’un tournant du match leur a échappé.

La FanCam avec des supporters marseillais dégoutés !

Voici le replay de la FanCam ! L’Olympique de Marseille n’a pris qu’un point face au TFC (2-2) lors de la 14e journée de Ligue 1. Après la rencontre FCMarseille était sur le parvis du stade Vélodrome pour capter vos réactions.



Pourquoi Bakola était absent face au TFC ?

Trois jours après sa prestation remarquée en Ligue des champions, l’absence de Darryl Bakola dans le groupe de l’OM face à Toulouse samedi (2-2) a suscité de nombreuses interrogations chez les supporters marseillais. Titulaire surprise et performant lors de la victoire contre Newcastle (2-1), le jeune milieu de terrain n’apparaissait même pas sur la feuille de match au Vélodrome pour la 14e journée de Ligue 1. Selon les informations de RMC, plusieurs éléments expliquent cette décision de Roberto De Zerbi, qui a choisi de ne pas convoquer son jeune talent.

Rotation et choix tactiques pour De Zerbi

La première raison avancée tient à une simple logique de rotation. Avec une infirmerie qui commence à se vider, le groupe marseillais retrouve progressivement de la profondeur. Le staff disposait samedi d’une liste « solide » de 21 joueurs, notamment dans l’entrejeu, où la concurrence est forte. Dans ce contexte, Roberto De Zerbi a privilégié un profil offensif supplémentaire sur le banc.

C’est ainsi que le jeune ailier Tadjidine Mmadi a été retenu plutôt que Darryl Bakola. Un choix purement sportif qui s’inscrit dans la volonté de l’entraîneur italien d’équilibrer au mieux son banc face à une équipe toulousaine réputée pour son intensité et ses phases de transition rapides. Pour De Zerbi, disposer d’un ailier supplémentaire était plus pertinent dans le scénario anticipé du match.

Une légère alerte physique au mollet

La seconde raison évoquée est d’ordre physique. Le milieu marseillais, qui fête ses 18 ans ce dimanche, a ressenti une petite douleur au mollet après la rencontre de mardi. Rien de grave selon RMC, mais suffisamment pour inciter le staff à la prudence. Le club a ainsi décidé de préserver Bakola, encore ému et sollicité après son match européen réussi.

Bakola / Benatia, ça parle ballon depuis 10 minutes grands gestes à l’appui. #OM pic.twitter.com/P6MyUntsok — Florent Germain (@flogermain) November 29, 2025



Cette gestion mesurée vise à éviter tout risque alors que le calendrier reste dense. Sans Bakola, l’OM a pourtant laissé filer deux points dans les derniers instants face au TFC, un nul frustrant dans la course aux places européennes.

La prochaine échéance arrive vite : Marseille se déplacera à Lille vendredi (20h45) pour ouvrir la 15e journée de Ligue 1. Reste à savoir si Darryl Bakola fera son retour dans le groupe pour cette rencontre importante.