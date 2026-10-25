L’Olympique de Marseille a remporté un match spectaculaire contre Le Havre (4-3), ce dimanche lors de la 8e journée de Ligue 1. Les Phocéens menaient 4-0 après un peu plus d’une heure de jeu avant de subir le retour normand. Malgré trois buts encaissés en fin de rencontre, l’OM conserve les trois points et remonte à la huitième place.

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Après ses victoires contre Troyes (2-0) et Angers (5-2), l’OM voulait poursuivre sa série face à une équipe du Havre encore privée de succès cette saison et dernière du classement avec seulement deux points. Bruno Genesio avait aligné un 4-2-3-1 avec Tochukwu Nnadi et Pierre-Emile Hojbjerg dans l’entrejeu, tandis qu’Amine Gouiri occupait la pointe, soutenu par Amine Harit, Himad Abdelli et Igor Paixao. Le HAC évoluait de son côté en 4-3-3 avec Enzo Koffi, Rayan Fofana et Mbwana Samatta en attaque.

Marseille prend rapidement deux buts d’avance

La rencontre a démarré sur un rythme élevé et Marseille a ouvert le score dès la cinquième minute. Sur un corner frappé côté droit, Emerson Palmieri a déposé le ballon devant le but, où CJ Egan Riley a placé une tête victorieuse pour inscrire son premier but en Ligue 1 avec l’OM. Le Havre a tenté de réagir par l’intermédiaire de Djibril Ouziad, dont la reprise après une remise de Mbwana Samatta n’a pas trouvé le cadre à la 21e minute.

Les deux équipes ont ensuite continué à se procurer des situations. Pierre-Emile Hojbjerg a frappé au-dessus à la 22e minute, puis Rayan Fofana a obligé Jeffrey↗ De Lange à intervenir une minute plus tard. Marseille a finalement doublé la mise à la 33e minute grâce à Timothy Weah, lancé sur le côté droit : l’attaquant est entré dans la surface avant de conclure en se jetant vers le côté droit du but.

L’OM creuse l’écart après la pause

Marseille a repris la seconde période avec la même efficacité et a inscrit un troisième but à la 50e minute. Himad Abdelli a lancé Amine Gouiri sur le côté droit, puis l’Algérien a pénétré dans la surface avant de remettre en retrait pour Igor Paixao. Ce dernier a terminé l’action pour porter le score à 3-0 et placer les Phocéens dans une position très favorable.

Les joueurs de Bruno Genesio ont ajouté un quatrième but sept minutes plus tard. Sur un coup franc d’Amine Gouiri venu de la gauche, Ahmed Touba n’a pas réussi à se dégager dans sa surface. Himad Abdelli a suivi l’action et a poussé le ballon au fond des filets du pied droit. Le Havre a toutefois failli réduire l’écart à la 62e minute, lorsque Josh Maja a vu sa tentative vers le but vide repoussée sur sa ligne par Emerson Palmieri après une action initiée par Sota Nakamura.

Le Havre revient à un but dans les dernières minutes

Alors que Simon Ebonog a ensuite envoyé une frappe au-dessus des cages marseillaises, Le Havre a fini par relancer complètement la rencontre. Rayan Fofana a obtenu un penalty après une charge de Timothy Weah, et Josh Maja l’a transformé à la 77e minute en tirant sur la gauche du cadre. Les Normands ont continué à pousser et Sota Nakamura a réduit un peu plus l’écart à la 86e minute d’un plat du pied.

Le HAC a marqué un troisième but trois minutes plus tard. Sur un coup franc de Sota Nakamura, Josh Maja s’est trouvé à l’affût pour inscrire son deuxième but de la soirée et ramener son équipe à 4-3. Dans le temps additionnel, Kaito Mizuta a été contré dans la surface olympienne par Tochukwu Nnadi, à proximité du bras, mais Clément Turpin n’a pas accordé de penalty. Marseille a finalement conservé son avantage et remonte à la huitième place, à quatre points de Rennes, nouveau leader, tandis que Le Havre reste dernier.