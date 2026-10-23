Battu 1-0 par Sturm Graz jeudi, l’Olympique de Marseille a concédé sa troisième défaite en trois journées de Ligue Europa. Après la rencontre, Jeffrey de Lange a reconnu que l’attitude marseillaise n’avait pas été à la hauteur, particulièrement en première période.

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L’OM n’a toujours pas lancé sa campagne européenne. Selon RMC Sport, le gardien marseillais a expliqué que son équipe avait très mal commencé la rencontre et que cette entame avait pesé sur la suite du match. Marseille s’est finalement incliné 1-0 sur la pelouse de Sturm↗ Graz, lors de la troisième journée de la compétition.

Jeffrey de Lange regrette une première période manquée

Jeffrey de Lange a décrit une première mi-temps difficile pour les Marseillais. Il a reconnu que l’équipe avait mal démarré et a estimé que cette situation avait conditionné le reste de la rencontre, tout en partageant sa déception avec ses partenaires.

« On n’avait pas la bonne attitude, notamment en première mi-temps. »

Le gardien de l’OM a également approuvé l’analyse de Bruno Genesio, qui avait parlé d’une première période « insipide, pas digne d’un match de Coupe d’Europe↗ ». L’entraîneur marseillais avait aussi reproché à ses joueurs leur manque d’existence dans les duels et d’agressivité.

Un supplément d’âme attendu en Ligue Europa

Pour Jeffrey de Lange, le niveau d’exigence doit être plus élevé dans cette compétition. Il considère que les joueurs doivent donner davantage et afficher une implication supérieure dans les rencontres européennes, ce qui n’a pas été le cas face à Sturm Graz. Après cette troisième↗ défaite, l’Olympique de Marseille occupe la 34e place du classement de la Ligue Europa. Le prochain rendez-vous européen des Marseillais est fixé au 5 novembre, avec un déplacement sur la pelouse du Bayer Leverkusen.