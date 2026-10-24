La défaite contre le Sturm Graz (1-0) fait entrer Bruno Genesio dans l’histoire de l’OM pour une mauvaise raison. Selon La Provence, aucun entraîneur marseillais n’avait perdu sept de ses dix premiers matches officiels. Le bilan européen du technicien français dépasse également les seules difficultés olympiennes.

Voir sur YouTube



Sept défaites en dix matches : un précédent inédit à l’OM

Le déplacement en Autriche a encore alourdi le bilan de Bruno Genesio. Battu jeudi 22 octobre par le Sturm Graz, l’OM a concédé sa septième défaite en dix rencontres officielles depuis l’arrivée de son entraîneur. D’après le décompte publié par La Provence, il s’agit d’une première dans toute l’histoire du club.

Les trois succès marseillais ont été obtenus en Ligue 1, contre Strasbourg, Troyes et Angers. La victoire à Troyes↗, puis celle décrochée sur la pelouse du SCO, ont permis à Marseille de reprendre des points en championnat. Ces résultats n’ont toutefois pas été prolongés sur la scène européenne, où les Olympiens ont perdu chacune de leurs trois rencontres.

Cette succession de revers avait déjà suscité la réaction particulièrement sévère de Daniel Riolo après l’Olympiakos↗. Une semaine après cette défaite au Vélodrome, Genesio et ses joueurs restent sans point en Ligue Europa.

Dix revers sur ses treize derniers matches de Ligue Europa

La mauvaise série du technicien dans cette compétition avait commencé avant son arrivée à Marseille. En intégrant ses dernières rencontres européennes avec Lille, son bilan atteint dix défaites sur treize matches de Ligue Europa, pour trois victoires.

Avec le LOSC, Genesio avait notamment perdu contre le PAOK, les Young Boys, le Celta Vigo, deux fois contre l’Étoile Rouge et deux fois contre Aston Villa. Sur cette période, ses seuls succès avaient été enregistrés face au Dinamo Zagreb, à Fribourg et à l’Étoile Rouge lors du match retour.

Depuis sa prise de fonction à l’OM, trois nouvelles défaites se sont ajoutées : Besiktas (4-1), l’Olympiakos (0-1) et le Sturm Graz (1-0). Le prochain rendez-vous des Marseillais sera la réception du Havre, dimanche 25 octobre, en Ligue 1.