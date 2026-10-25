L’OM a battu Le Havre (4-3) ce dimanche au Vélodrome, mais Bruno Genesio n’a pas goûté la fin de rencontre de son équipe. Après avoir mené 4-0, Marseille a encaissé trois buts dans le dernier quart d’heure. Au micro de Ligue 1+, l’entraîneur a mis en cause l’entrée de certains jeunes joueurs et annoncé qu’il prendrait des mesures.

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« Ça aurait pu nous coûter très cher »

Pendant 75 minutes, l’OM semblait se diriger vers une victoire sans frayeur. La fin de match a tout changé : les Havrais sont revenus à un but et les Marseillais ont dû défendre leur avantage jusqu’au coup de sifflet final. Malgré ce troisième succès consécutif en Ligue 1↗, Bruno Genesio a quitté la pelouse en colère.

Dans des propos tenus sur Ligue 1+ et relayés par RMC Sport, le technicien a d’abord salué la prestation de son équipe avant de revenir sur l’entrée de ses remplaçants.

« On a fait 75 minutes de très haut niveau face à une équipe qui n’a jamais refusé le jeu même si elle est mal classée. On s’est désunis dans le dernier quart d’heure et je suis notamment très déçu de l’entrée des jeunes joueurs, dont on loue les qualités, l’état d’esprit. Ce soir, ça aurait pu nous coûter très cher. Je suis très en colère. »

Genesio annonce des mesures

Keyliane Abdallah et Nouhoum Kamissoko font partie des cinq joueurs entrés en cours de rencontre, avec Neal Maupay, Angel Gomes et Ulisses Garcia. Genesio n’a toutefois pas mis tous ses remplaçants sur le même plan. Alors qu’il avait récemment appelé ses jeunes joueurs à garder du recul après les compliments reçus↗, il a cette fois dénoncé un manque d’engagement chez certains d’entre eux.

« Ce n’est pas la perte de balle, c’est le manque d’engagement, d’investissement. Quand on rentre dans un match, qu’on est un jeune joueur, à Marseille, on a des choses à prouver. Je pense que le discours ambiant autour d’eux… il faut vite qu’ils apprennent de leurs erreurs. Ce soir, c’est miraculeux. Si monsieur Turpin siffle… ça s’est joué à rien, on a tremblé pendant deux minutes. Après ce match, on aurait dû avoir que du positif. Mais comme la fin de match est mauvaise… il faut vite retrouver de l’humilité pour certains. Si, autour d’eux, on leur fait croire certaines choses, je vais m’occuper de leur faire retrouver de l’humilité. Il faut vite apprendre, il ne s’agit pas de revendiquer des choses. Je ne demande pas de marquer trois buts, juste de l’engagement quand on rentre, aider l’équipe. Je ne mets pas tout le monde sur la même ligne dans ceux qui sont rentrés, j’ai vu des garçons rentrer avec de l’investissement, d’autres avec beaucoup moins. Et quand ce sont de jeunes joueurs, c’est révélateur. Le football est une remise en question permanente. Il faut apprendre. Ils vont apprendre. Et je vais prendre des mesures pour qu’ils apprennent plus vite. »

Genesio n’a pas précisé quelles seraient ces mesures. Sa colère porte sur l’investissement de certains entrants, dans un match que l’OM avait largement en main avant de frôler l’égalisation.