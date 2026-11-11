Buteur décisif face au Bayer Leverkusen en Ligue Europa, Amine Gouiri a marqué les esprits jusque dans la presse espagnole. Avec 8 buts et 3 passes décisives depuis le début de la saison, l’attaquant algérien s’impose comme l’un des hommes forts de Bruno Genesio. Une importance encore renforcée par les difficultés de Neal Maupay et la mise à l’écart de Faris Moumbagna.

L’Olympique de Marseille a retrouvé des couleurs et Amine Gouiri n’y est pas étranger. Auteur du but de la victoire face au Bayer Leverkusen (1-0) jeudi dernier, l’international algérien a confirmé son statut de principal atout offensif de l’OM. Une réalisation qui n’est pas passée inaperçue à l’étranger.

Le quotidien espagnol AS avait notamment consacré un article à l’attaquant marseillais, titré « Gouiri tumba al Leverkusen »↗, autrement dit « Gouiri fait tomber Leverkusen ». Le journal madrilène soulignait l’importance de son but, inscrit à la 76e minute, qui a permis à Marseille de décrocher un succès précieux sur la scène européenne.

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Gouiri, 8 buts et 3 passes décisives depuis le début de saison

Les statistiques de Gouiri illustrent son importance dans le dispositif de Bruno Genesio.

Depuis le début de l’exercice 2026-2027, l’ancien attaquant de Rennes affiche déjà 8 buts et 3 passes décisives en 14 rencontres, toutes compétitions confondues, selon les données d’Opta Analyst.

En championnat, son bilan est particulièrement intéressant : 7 buts et 3 passes décisives en 10 matchs de Ligue 1. Il a également inscrit son premier but européen de la saison face à Leverkusen.

Au total, Gouiri est donc directement impliqué sur 11 réalisations marseillaises en seulement 14 apparitions. Une efficacité qui lui permet de s’affirmer comme l’un des joueurs les plus décisifs de l’effectif.

Au-delà de ses statistiques, son influence dépasse le simple registre du buteur. Capable de décrocher pour participer à la construction, de combiner dans les petits espaces et de faire la différence dans la surface, l’international algérien offre plusieurs solutions au staff olympien.

Maupay ne convainc pas, Moumbagna écarté

Mais si Amine Gouiri est devenu aussi incontournable, c’est également parce que ses concurrents peinent à s’imposer.

Revenu de son prêt au FC Séville durant l’été, Neal Maupay n’a toujours pas trouvé le chemin des filets cette saison. L’attaquant français totalise 12 apparitions et seulement 336 minutes de jeu, toutes compétitions confondues, sans but ni passe décisive.

Son utilisation témoigne de son statut dans la hiérarchie offensive. En Ligue 1, Maupay n’a disputé que 155 minutes en huit rencontres. Contre Toulouse, il n’est entré que pour les trois dernières minutes. Face au RC Lens, dimanche dernier, il est resté sur le banc.

Une situation qui ne permet pas à l’ancien joueur de Brighton de retrouver du rythme et de véritablement concurrencer Gouiri. Mais ses prestations lors de ses rares opportunités n’ont pas davantage convaincu.

Le cas de Faris Moumbagna est encore plus problématique. L’international camerounais n’apparaît plus sur les feuilles de match de l’OM.

Selon les informations de La Provence, Bruno Genesio n’aurait pas apprécié son entrée en jeu face à l’Olympiakos, au point de ne plus le considérer comme une solution offensive satisfaisante à court terme.

Le quotidien régional explique que le staff estime que Moumbagna n’est actuellement pas en mesure d’apporter suffisamment à l’équipe. L’attaquant pourrait ainsi être poussé vers un départ lors du prochain mercato hivernal.

Cette situation laisse Gouiri comme le seul avant-centre ayant réellement apporté des garanties statistiques depuis le début de saison.

Une dépendance qui pourrait devenir problématique

Cette hiérarchie offensive constitue une satisfaction pour Bruno Genesio, mais elle soulève également une interrogation pour la suite de la saison.

L’OM vient d’enchaîner cinq victoires consécutives en Ligue 1 et doit désormais confirmer sa remontée au classement. Avec le championnat, la Ligue Europa et bientôt la Coupe de France, les sollicitations vont se multiplier.

Or, une éventuelle indisponibilité de Gouiri laisserait le technicien marseillais avec des solutions limitées au poste d’avant-centre.

Si Maupay conserve l’expérience nécessaire pour dépanner, son manque de temps de jeu et son inefficacité actuelle interrogent. Quant à Moumbagna, sa situation semble désormais très compromise.

Le jeune Antoine Valero pourrait représenter une alternative à développer, mais il ne bénéficie pas encore d’une place régulière dans le groupe professionnel.

Cette problématique pourrait également alimenter les réflexions de Grégory Lorenzi à l’approche du mercato hivernal.

Toutefois, comme nous l’évoquions récemment, l’OM pourrait être contraint de réaliser de nouvelles ventes en janvier pour répondre aux exigences de la DNCG↗. Une situation qui risque de limiter les possibilités de recrutement.

Dans ces conditions, Bruno Genesio devra probablement continuer à s’appuyer fortement sur son international algérien.

En attendant, Amine Gouiri répond présent. Décisif en championnat, buteur en Coupe d’Europe et désormais remarqué par la presse étrangère, l’ancien Rennais a pris une dimension essentielle dans le dispositif marseillais. Reste à savoir si l’OM pourra durablement dépendre d’un seul véritable buteur pour atteindre ses ambitions cette saison.