OM : gros coup dur confirmé avant Troyes !

À quelques jours du déplacement à Troyes, Bruno Genesio doit composer avec une nouvelle mauvaise nouvelle. Selon les informations relayées par But! Football Club et attribuées à La Provence, Pierre-Emile Højbjerg est forfait pour la rencontre de dimanche, tandis qu’Amine Gouiri reste incertain.

Højbjerg manquera Troyes

Touché avec le Danemark pendant la trêve internationale, Pierre-Emile Højbjerg ne sera pas disponible pour la reprise de la Ligue 1.

Le milieu marseillais avait quitté prématurément la rencontre face au pays de Galles après avoir ressenti une douleur musculaire. Son forfait pour Troyes est désormais annoncé, sans que la durée exacte de son indisponibilité ne soit encore connue.

Une absence importante pour Bruno Genesio, qui perd l’un de ses cadres au milieu au moment où l’OM doit absolument se relancer au classement.

Gouiri toujours incertain

Autre dossier à surveiller : Amine Gouiri.

L’attaquant marseillais, touché à la cuisse avec l’Algérie, n’est pas encore certain de pouvoir tenir sa place dimanche. Son état continue d’être surveillé par le staff médical.

La prudence reste donc de mise autour du meilleur buteur marseillais de ce début de saison, alors que l’OM doit déjà gérer plusieurs blessures importantes avant Troyes.

Nnadi, une solution supplémentaire au milieu

Dans ce contexte, le retour de Tochukwu Nnadi arrive à point nommé.

Le milieu a déjà repris et offre une solution supplémentaire à Genesio, alors que l’entrejeu marseillais est particulièrement touché.

Ces dernières semaines, l’association Nnadi – Kamissoko avait déjà été évoquée comme une possible alternative en cas d’absence de Højbjerg.

Avec un calendrier particulièrement chargé dans les prochaines semaines, le staff devra toutefois éviter de prendre de nouveaux risques avec des joueurs encore en phase de reprise.

À Troyes, l’OM devra donc faire sans Højbjerg, tandis que la présence de Gouiri reste encore à confirmer. Un nouveau casse-tête pour Bruno Genesio avant un rendez-vous déjà capital.