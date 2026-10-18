OM : Habibou Ouedraogo, la nouvelle gâchette ivoirienne qui affole déjà les compteurs

Arrivée cet été à l’OM en provenance de l’ASEC Mimosas, Habibou Ouedraogo s’est rapidement illustrée avec les Marseillaises. L’attaquante ivoirienne a déjà inscrit cinq buts sous le maillot olympien. Son entraîneur Nicolas Chabot souligne sa capacité à percuter et à faire la différence dans la surface.

Ouedraogo a déjà trouvé le chemin des filets à cinq reprises

Habibou Ouedraogo n’a pas tardé à se faire remarquer depuis son arrivée à Marseille. Internationale ivoirienne âgée de 24 ans, elle a ouvert son compteur lors du mois d’août, sur la pelouse de Montpellier en Coupe de la Ligue. Elle a ensuite signé deux doublés : le premier contre Thonon Évian en Coupe LFFP, puis le second en championnat face à Strasbourg.

Une attaquante capable de changer le cours d’un match

Son profil offensif repose notamment sur ses appels, sa percussion et son efficacité dans la surface. L’entraîneur des Marseillaises Nicolas Chabot a détaillé les qualités de sa nouvelle joueuse dans les colonnes de La Provence.

« Elle a une capacité à aller dans les espaces, à percuter, à se retrouver dans la surface, à finir… C’est une joueuse très intéressante et qui a un talent individuel pour changer le cours des matches. »

Une image qui rappelle forcément Didier Drogba

Une publication diffusée cette semaine par le club a également attiré l’attention des supporters. Habibou Ouedraogo y apparaît avec un polo de l’OM et un bob sur la tête, une tenue qui a rappelé le style de Didier Drogba. L’ancien attaquant ivoirien avait lui aussi marqué l’histoire marseillaise. Ouedraogo, de son côté, a déjà inscrit cinq buts avec l’OM, même si elle n’a pas été libérée durant la dernière trêve pour des raisons administratives.

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