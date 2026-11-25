Pierre-Emile Højbjerg a réaffirmé son attachement à l’OM avant la réception du Levski Sofia. Le milieu danois s’est exprimé sur son avenir, les efforts qu’il est prêt à faire, sa relation avec Bruno Genesio et son rôle auprès des jeunes.

Présent en conférence de presse ce mercredi 25 novembre, Pierre-Emile Højbjerg a également détaillé son association avec Tochukwu Nnadi. Voici les cinq points de son intervention.

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1. L’envie de rester à l’OM et un épisode du brassard refermé

Dans la continuité des déclarations de Timothy Weah sur le capitanat↗, le Danois affirme son attachement au club. Il rappelle sa volonté de rester cet été, sans fixer de date à son éventuel départ. Il considère aussi l’épisode du brassard comme terminé.

Cet été, j’avais envie de rester. Et de faire des efforts pour rester. Je suis très très fier de jouer pour l’OM, un club extraordinaire. Une chose que je partage avec les supporters, c’est la passion. C’est vrai que je suis un Scandinave mais la pression je la partage et c’est ça qui est important. Le reste, je ne peux pas contrôler. Mais j’apprécie beaucoup à chaque fois que je joue. Jusqu’à quand? Je ne peux pas le dire. Mais je donnerai tout jusqu’à ce que j’arrête de jouer pour l’OM.

C’est oublié. C’est au propriétaire de décider.

2. Prêt à aider le club, sans confirmer une baisse de salaire

Questionné précisément sur une éventuelle réduction de sa rémunération, Højbjerg ne confirme aucun accord. Il exprime sa disposition à aider le club et souhaite conserver ces discussions en interne.

Je suis prêt à aider le club. Ce n’est pas moi qui décide de ces choses-là. Je ne trouverai pas non plus juste de discuter de ça dans les médias. (…) Je sais que je ne réponds pas bien à la question mais je ne peux pas trop discuter de ces choses-là à l’extérieur.

3. Genesio apprécié pour sa clarté et son attention aux joueurs

Le milieu décrit un entraîneur dont les demandes lui correspondent. Il insiste autant sur les attentes sportives que sur la manière dont Bruno Genesio accompagne les joueurs au quotidien.

Chaque coach a sa façon de faire les choses, a sa personnalité. Ce qu’il me demande, ça me vient aussi naturellement. On sait ce que le coach attend de nous techniquement, physiquement et mentalement. En tant que joueur, ça fait du bien d’avoir un coach très clair et ambitieux dans sa façon de se projeter avec les joueurs. Humainement, il fait en sorte que les joueurs soient bien mentalement, il prend soin de ce qu’on ressent. Il se concentre sur les petits détails. Tout ça me fait personnellement beaucoup de bien. J’apprécie beaucoup.

4. Une association complémentaire avec Nnadi

Àla veille du rendez-vous européen, pour lequel FCM a présenté son onze probable↗, Højbjerg salue les qualités de son partenaire. Il met en avant leur relation et leur volonté de se placer mutuellement dans de bonnes conditions.

On a tous notre force et notre façon de jouer. Nnadi a des qualités très claires. C’est un joueur encore jeune, qui a déjà un très haut niveau et qui est capable d’encore s’améliorer. Il montre des choses très intéressantes. Il est aussi toujours convoqué avec l’équipe nationale depuis un an. Jouer avec lui, ça fait plaisir. On essaye de faire au mieux pour l’équipe, de mettre son coéquipier dans une bonne situation. Quand on a une bonne relation, ça aide les choses.

Il a un volume de jeu assez grand. Il y a cet équilibre naturel qui se forme. C’est un bon joueur, il apporte beaucoup à l’équipe.

5. Montrer l’exemple aux jeunes dans un effectif réduit

Le Danois estime que le contexte actuel offre des possibilités aux jeunes, avec des responsabilités quotidiennes. Pour les accompagner, il privilégie l’exemple donné sur et en dehors du terrain.