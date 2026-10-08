OM : « Je ne lâcherai rien »… la réponse de Maupay après les critiques face au PSG !

Critiqué après ses occasions manquées face au PSG, Neal Maupay assume sa prestation mais refuse de s’enfoncer dans le doute. Dans un entretien accordé à RMC, l’attaquant de l’OM explique vouloir utiliser cette période compliquée pour se remettre en question, continuer à travailler et rebondir rapidement.

« Ce n’était pas une soirée facile »

Titularisé face au PSG, Neal Maupay avait eu plusieurs situations importantes sans parvenir à les convertir.

Une prestation qui lui a valu de nombreuses critiques. Quelques jours plus tard, l’attaquant revient avec lucidité sur cette soirée.

« C’est sûr que ça n’a pas été une soirée facile pour moi et pour nous, mais c’est le foot et j’en ai connu d’autres. » Foot Mercato

Maupay ne cherche donc pas à fuir ses responsabilités. Il reconnaît devoir faire mieux, mais refuse aussi de réduire sa saison à un seul match.

« Se remettre en question quotidiennement »

L’ancien joueur d’Everton insiste surtout sur l’importance de garder du recul.

« Je pense que c’est très important pour moi de relativiser aussi, d’être conscient de ce qu’on fait bien et de ce qu’on ne fait pas bien, de se remettre en question quotidiennement. » Foot Mercato

Un discours qui prend une importance particulière alors que l’OM, 17e de Ligue 1, doit absolument se relancer à Troyes.

Avec un calendrier de Ligue 1 qui propose plusieurs adversaires abordables dans les prochaines semaines, Marseille entre dans une séquence qui pourrait déjà peser lourd sur sa saison.

« J’ai une confiance en moi pour ne jamais rien lâcher »

Maupay insiste surtout sur sa force mentale.

« J’ai une force en moi, j’ai une confiance en moi pour ne jamais rien lâcher et toujours travailler. » Foot Mercato

L’attaquant explique vouloir s’appuyer sur cette mentalité pour traverser les périodes plus difficiles.

« Même s’il y a des soirées qui sont plus difficiles que d’autres, j’essaie après coup de voir sur le long terme. » Foot Mercato

Une occasion à saisir face à Troyes ?

Utilisé seulement à quatre reprises en Ligue 1 depuis le début de saison, pour une seule titularisation, Maupay pourrait profiter des incertitudes autour d’Amine Gouiri pour obtenir davantage de temps de jeu. Foot Mercato

Dans un effectif fragilisé par plusieurs blessures, son expérience peut également devenir précieuse pour Bruno Genesio.

La situation de l’effectif marseillais reste d’ailleurs très surveillée avant Troyes.

Critiqué après le Classique, Maupay ne se cache donc pas. Il assume ses ratés, revendique sa confiance et veut désormais répondre sur le terrain. Troyes pourrait lui offrir une première occasion de le faire.