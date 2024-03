OM : La méthode de Merlin dévoilée

Conscient qu’il a encore des erreurs à gommer, Quentin Merlin aurait pris ce sujet très au sérieux… Au point de s’aider d’un ancien marseillais qui a joué à ce poste !

Arrivé cet hiver, Quentin Merlin a dû s’adapter à vitesse grand V. Le latéral gauche a été choisi par le club alors que Gennaro Gattuso était encore au club. Avec Jean Louis Gasset, il a conservé son temps de jeu et son statut de titulaire malgré la présence d’Ulisses Garcia dans l’effectif. Seulement, le jeune français n’est pas exempt de tout reproche et en a bien conscience.

Séance vidéo et conseil d’un ancien marseillais !

D’après les informations de La Provence, l’ancien joueur du FC Nantes fait tout pour s’améliorer, au point de faire de longues séances de vidéo afin de revoir ses matchs et comprendre ses erreurs. Le quotidien local explique qu’il écouterait également les conseils d’un ancien joueur de l’OM qui a évolué à ce poste : Jérémy Morel qui est proche de son agent.

Offensivement je dois être plus précis, perdre moins de ballons, travailler la qualité des centres

Dans un entretien accordé à la Provence, Quentin Merlin a raconté son transfert vers l’OM, il fait aussi son autocritique et liste tous les points sur lesquels il doit faire mieux. « À Nantes, j’étais un peu le chouchou, j’avais besoin d’un autre challenge. Après des débuts timides à Lyon, j’ai pris mes marques au fur et à mesure et gagné en confiance. Je dois continuer comme ça, cela me plaît et je sens que cela plaît à mes coéquipiers. Offensivement je dois être plus précis, perdre moins de ballons, travailler la qualité des centres et donner plus de ballons chauds pour mettre en danger l’adversaire. Défensivement, je dois être plus solide et je dois faire mieux sur l’orientation lorsque le ballon est à l’opposé. Je travaille beaucoup là-dessus ».