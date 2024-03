OM : « Il est censé être un de tes piliers… il ne peut pas enchaîner trois matchs »

A son arrivée à l’OM, les supporters marseillais étaient enthousiastes à l’idée de le voir porter ce maillot. Après quelques mois, le constat est plus mitigé pour Florent Germain, journaliste pour RMC.

Correspondant à Marseille pour RMC, Florent Germain était dans l’émission Virage Marseille sur BFM. Le journaliste est revenu sur la saison de Geoffrey Kondogbia et regrette de constater qu’il n’est pas au niveau auquel il est attendu.

« On lui voit des qualités, c’est ça qui est rageant. Il est au-dessus de la moyenne techniquement. Il peut réguler l’équipe par son placement. Mais il est trop fragile. Il est censé être l’un de tes piliers, jouer 80 % du temps et c’est difficile de constater qu’il ne peut pas enchaîner trois matchs », explique le journaliste à propos de l’ancien joueur de l’Atletico Madrid.

⚽ « Il est trop fragile » Les performances de Geoffrey Kondogbia scrutées par #VirageMarseille pic.twitter.com/C9cPxrmEVs — BFM Marseille Provence (@BFMMarseille) March 18, 2024

Sur RMC, Daniel Riolo ne sauve que quelques joueurs dans l’équipe de Jean-Louis Gasset. Le journaliste a déjà récemment dézingué Moumbagna et Ounahi qu’il avait traité de pipe : « Alors oui, Aubameyang, Clauss et Mbemba peuvent faire la différence, mais après ça commence à devenir compliqué. Ismaïla Sarr, pour moi ce joueur, c’est deuxième partie de tableau, et basta. Lui, il ne réussit jamais une saison entière et pour moi, ceux qui ne font jamais une saison entière, ce ne sont pas de grands joueurs. Quand tu es seulement bon de septembre à décembre, il y a un problème. Amine Harit est dans la catégorie un peu au-dessus, il a des fulgurances, mais ce ne sera jamais un grand joueur. On l’aime, mais qu’on ne me dise pas que c’est un grand joueur ».