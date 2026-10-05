OM : le beau message de Soprano !

Dans un entretien accordé à L’Équipe, Soprano a livré un message fort sur son attachement à l’Olympique de Marseille. Présent régulièrement au Vélodrome avec ses proches, le rappeur marseillais assure continuer à soutenir le club malgré la période difficile. Il a également affiché son soutien à l’entraîneur, qu’il estime totalement investi.

« On est des supporters, même quand l’OM est à terre »

Interrogé en marge du match amical entre le Sénégal et les Comores au Stade Vélodrome, Soprano n’a pas caché à quel point la situation actuelle de l’OM était difficile à vivre.

Mais pas question pour lui de prendre ses distances avec le club.

« J’y suis tous les week-ends, qu’est-ce que tu veux que je te dise ? J’ai ma loge avec mes frères, mes enfants et mes amis. On est là. On est des supporters, même quand l’OM est à terre. »

Le rappeur marseillais reconnaît néanmoins la difficulté du moment :

« Je ne vais pas te mentir, c’est très dur. »

Un soutien appuyé à l’entraîneur

Soprano a également tenu à défendre le coach marseillais, dont il souligne l’implication malgré les résultats compliqués.

« L’entraîneur, on l’aime trop. Parce qu’on le voit, il donne tout, mais il ne peut pas faire plus. Moi, ça me touche. »

Un discours qui résonne dans une période où Bruno Genesio doit composer avec un effectif réduit, plusieurs blessures et un début de saison difficile.

Le technicien olympien avait d’ailleurs récemment répondu aux interrogations concernant son avenir à Marseille.

« On est toujours là pour soutenir »

Soprano conclut surtout avec une phrase qui résume sa vision du rapport entre Marseille et son club.

« Pourquoi j’aime Marseille depuis toujours ? Parce que même si on a des grandes gueules, on est toujours là pour soutenir. »

Un message simple, mais particulièrement fort dans le contexte actuel.

Alors que l’OM traverse l’une des périodes les plus délicates de ces dernières saisons, Soprano rappelle ainsi une constante : à Marseille, le soutien ne disparaît pas lorsque les résultats deviennent plus difficiles.