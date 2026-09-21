OM : Genesio répond aux rumeurs de démission !

Après la nouvelle défaite de l’OM face au PSG (1-2), Bruno Genesio a été interrogé sur son avenir à Marseille. Alors que CANAL+ évoquait avant la rencontre la possibilité d’une démission en fonction des prochains résultats, l’entraîneur olympien a clairement écarté cette hypothèse à ce stade. Il va néanmoins faire le point avec sa direction.

Cinq défaites consécutives et forcément beaucoup de questions autour de Bruno Genesio.

Avant même le coup d’envoi d’OM–PSG, CANAL+ indiquait que l’entraîneur marseillais pourrait envisager un départ en fonction de l’évolution des résultats. Le technicien se sentirait notamment déçu par certaines promesses qui n’auraient pas été tenues depuis son arrivée.

Après la défaite face au PSG, Genesio a été directement interrogé sur cette information. Sa réponse a été claire.

« Il n’y a pas d’idée de démissionner. »

Genesio va faire « un point » avec sa direction

S’il écarte donc publiquement l’idée d’un départ immédiat, Genesio reconnaît que la situation nécessite désormais une discussion en interne.



Au micro de Ligue 1+, le coach olympien avait déjà annoncé son intention d’échanger avec ses dirigeants.

« Je vais discuter avec mes dirigeants parce que ce n’est pas normal que l’OM soit dans cette situation. »

En conférence de presse, Genesio a également expliqué qu’il allait faire un point avec sa direction, son staff mais aussi ses joueurs.

Le contexte sportif est particulièrement lourd. Après avoir battu Strasbourg lors de la première journée, Marseille vient d’enchaîner cinq défaites consécutives toutes compétitions confondues.

Pas de démission, mais une réunion à surveiller

La déclaration de Genesio apporte donc une nuance importante aux informations sorties avant le Classique.

L’entraîneur de l’OM affirme ne pas envisager de démissionner à l’heure actuelle.

Cela n’empêche pas les interrogations de rester nombreuses autour de la situation marseillaise. Genesio avait déjà demandé ces derniers jours davantage de clarté concernant les ambitions du club après un mercato terminé sans la moindre recrue.

La réunion annoncée avec la direction sera donc forcément suivie de près.

Pour l’heure, une chose est claire : Genesio ne démissionne pas et entend chercher des solutions avec ses dirigeants, son staff et son groupe pour tenter de sortir l’OM de cette spirale.