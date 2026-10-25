Buteur lors de la victoire de l’OM contre Le Havre (4-3), Himad Abdelli n’a pas savouré longtemps les trois points. Marseille menait 4-0 avant d’encaisser trois buts dans le dernier quart d’heure. Au micro de Ligue 1+, le milieu de terrain a dénoncé le relâchement collectif et demandé davantage d’engagement aux joueurs entrés en cours de match.

Voir sur YouTube



« On n’a pas le droit de prendre trois buts »

L’OM semblait avoir fait le plus dur après les buts de CJ Egan-Riley, Timothy Weah, Igor Paixão et Himad Abdelli. Mais Le Havre est revenu à 4-3, transformant une victoire qui paraissait acquise en fin de match sous tension. L’arbitre Clément Turpin a notamment revu une possible main dans la surface marseillaise avant de décider de ne pas accorder de penalty.

Après la rencontre, dans des propos tenus sur Ligue 1+ et relayés par RMC Sport, Abdelli a jugé cette fin de match inacceptable malgré le succès.

« À 4-0, on n’a pas le droit de prendre trois buts et de se faire peur à la fin comme ça, surtout à domicile. On est contents parce qu’on prend quand même les trois points. Mais se faire peur comme ça, c’est inadmissible pour moi. Tout le monde le dit, un match c’est 90 minutes. On doit se donner à fond 90 minutes et pas 70 ou 80. Si on ne se donne à fond que 80 minutes, on peut prendre trois buts bêtement. »

Un message direct aux remplaçants

Le milieu algérien a ensuite évoqué les joueurs entrés en cours de rencontre. Sans citer de nom, il estime que leur apport n’a pas permis à l’OM de maintenir le niveau d’engagement affiché plus tôt dans le match.

« À nous de mettre de l’engagement 90 minutes. Je pense aussi aux entrants. Nous, on se donne à fond pendant 70-80 minutes, les entrants doivent aussi se donner à fond. Ce soir, ça n’a pas été le cas. On va travailler pour et peut-être que la semaine prochaine ce sont eux qui feront la différence. »

Les mots d’Abdelli rejoignent la colère exprimée par Bruno Genesio après la rencontre↗, même si le joueur insiste aussi sur la responsabilité de toute l’équipe. Après la victoire à Angers (5-2)↗, Marseille enchaîne un troisième succès en Ligue 1, avec une fin de match qui laisse du travail avant la réception de Toulouse.