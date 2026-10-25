L’Olympique de Marseille reçoit Le Havre ce dimanche 25 octobre 2026 au Vélodrome pour la huitième journée de Ligue 1. Le coup d’envoi est fixé à 17 h 15, avec une diffusion en direct sur Ligue 1+. Voici les informations pratiques et les derniers repères sur le onze marseillais attendu.

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À quelle heure débute OM–Le Havre ?

La rencontre commencera à 17 h 15, heure de Paris, ce dimanche 25 octobre. La programmation de la huitième journée publiée par la LFP maintient bien ce rendez-vous, malgré les discussions intervenues autour d’un éventuel changement d’horaire après le report de PSG–Lyon. L’OM jouera à domicile, au Vélodrome, trois jours après son déplacement européen à Graz. Le calendrier de la billetterie officielle du club affiche lui aussi la date du 25 octobre et le coup d’envoi à 17 h 15. Le maintien du créneau avait déjà été détaillé dans notre point sur la programmation d’OM–Le Havre↗.

Sur quelle chaîne regarder OM–Le Havre ?

Le match sera diffusé en direct sur Ligue 1+, sur le canal Ligue 1+ 5 dans la programmation détaillée. L’affiche marseillaise appartient au multiplex de 17 h 15, avec notamment Rennes–Strasbourg, Auxerre–Le Mans, Angers–Lorient et Toulouse–Troyes. Pour suivre la rencontre en streaming, il faudra passer par l’accès numérique Ligue 1+ inclus dans l’abonnement correspondant. La prise d’antenne peut commencer avant le coup d’envoi, mais l’horaire sportif à retenir reste 17 h 15.

Un onze marseillais réévalué après le match à Graz

La projection doit tenir compte des choix effectués jeudi en Ligue Europa. Bruno Genesio avait largement fait tourner, avec De Lange dans le but, puis Bezahaf, Meïté, Aguerd et Garcia en défense, Kondogbia et Kamissoko au milieu, Abdallah, Gomes et Gouiri derrière Maupay. Pierre-Emile Højbjerg est ensuite entré en jeu : sa présence dans le groupe n’est donc plus une incertitude héritée de l’ancienne conférence. Cela ne suffit pas à garantir sa titularisation, mais sa disponibilité et le besoin de retrouver des cadres après la rotation européenne renforcent sa candidature.

La projection FCM privilégie De Lange ; Weah, Egan-Riley, Aguerd, Emerson ; Nnadi, Højbjerg (ou Kamissoko) ; Harit, Abdelli, Paixão ; Gouiri. Nnadi est annoncé opérationnel après son problème au genou ; Højbjerg peut retrouver une place dès le départ, tandis que Kamissoko reste une autre option dans l’entrejeu. Cornelius est absent et Koum de nouveau disponible. Cette composition demeure probable : notre article consacré aux probables titulaires marseillais↗ détaille ces choix, avant l’annonce du onze officiel.

Genesio met en garde contre une équipe havraise sous-récompensée

Bruno Genesio a évoqué le niveau du HAC en conférence de presse le samedi 24 octobre, avant la réception des Normands. L’entraîneur marseillais a insisté sur l’écart entre leurs résultats et le contenu de leurs matches :

« Il y a trois catégories. Les équipes qui ont surperformé, les équipes qui ont les points qu’elles méritent et celles qui ne sont pas récompensées. Le Havre est là-dedans. Ils ne sont pas à la place où ils doivent être. Ils produisent du jeu. Nous on est dans la 2e catégorie. »

Le Havre reste sur 3 défaites

Le Havre occupe actuellement la 18ème place du classement de Ligue 1 avec 2 points en 7 journées et reste sur 3 défaites de suite. Le HAC s’est notamment incliné 3-2 à Toulouse, puis 1-0 à Lille, avant de chuter 3-1 à domicile face à Auxerre. Les Havrais comptent 5 points de retard sur le 15ème.