L’Olympique de Marseille ne changera finalement pas de créneau pour la réception du Havre. Prévue dimanche à 17h15, la rencontre restera programmée à cet horaire malgré l’incertitude autour de PSG-OL.

Voir sur YouTube

Le match entre l’OM et Le Havre↗, comptant pour la huitième journée de Ligue 1, aurait pu être déplacé dimanche soir. Selon L1+, le diffuseur avait envisagé de programmer cette affiche à 20h45 afin de remplacer le choc entre le Paris Saint-Germain et l’Olympique Lyonnais, dont la tenue est toujours incertaine. Cette option n’a finalement pas été retenue, et les Phocéens accueilleront donc les Normands le dimanche 25 octobre à 17h15, comme prévu initialement.

Le créneau de l’OM maintenu dimanche à 17h15

La Préfecture de police de Paris a demandé le report de PSG–OL en raison d’une forte mobilisation des forces de l’ordre dans la capitale ce week-end. Cette demande avait conduit Ligue 1+ à sonder l’OM et Le Havre↗ sur la possibilité de récupérer le créneau du dimanche soir, mais les deux clubs conserveront finalement leur programmation. L’incertitude reste donc entière pour la rencontre entre le PSG et l’OL. Saisie par la Préfecture de police de Paris, la Ligue de football professionnel a indiqué qu’elle n’envisageait pas de reporter le match, notamment parce qu’il doit se jouer dimanche et non samedi. La LFP a toutefois précisé qu’elle respecterait toute décision prise par les autorités.

Ligue 1+ sans affiche à 20h45 en cas de report

Si le report de PSG–OL était confirmé, Ligue 1+ pourrait se retrouver sans rencontre programmée à 20h45. Plusieurs matchs sont prévus dimanche : Monaco-Lille à 15h, puis Angers-Lorient, Auxerre-Le Mans, Rennes-Strasbourg et Toulouse-Troyes à 17h15. La question d’un éventuel changement↗ d’horaire pour l’une de ces affiches demeure posée, mais le match de l’Olympique de Marseille face au Havre ne sera pas concerné. Le club marseillais disputera bien sa rencontre à 17h15 au stade Vélodrome.