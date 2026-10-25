Bruno Genesio a choisi son équipe pour recevoir Le Havre ce dimanche à 17h15 au Vélodrome, lors de la 8e journée de Ligue 1. Pierre-Emile Højbjerg retrouve une place de titulaire au milieu, aux côtés de Tochukwu Nnadi et Himad Abdelli.

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Højbjerg de retour dans l’entrejeu

Devant Jeffrey de Lange, Genesio aligne une défense composée de Weah, Egan-Riley, Aguerd et Emerson. Le retour de Pierre-Emile Højbjerg dans le onze constitue l’un des choix marquants de cette composition, après sa présence dans le groupe annoncé pour affronter le HAC↗. Nnadi et Abdelli complètent le milieu.

En attaque, Amine Harit et Igor Paixão accompagneront Amine Gouiri. Marseille retrouve ainsi plusieurs joueurs impliqués dans la victoire à Angers (5-2)↗. L’OM vise un troisième succès consécutif en championnat après ses victoires contre Troyes et le SCO.

Le onze de départ de l’OM

De Lange – Weah (cap.), Egan-Riley, Aguerd, Emerson – Højbjerg, Nnadi, Abdelli – Harit, Gouiri, Paixão.