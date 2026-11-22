Amine Gouiri a marqué puis offert le deuxième but de l’OM face au Mans. Son efficacité n’a pas suffi à éviter la défaite marseillaise au terme d’une seconde période renversante.

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Après une entame équilibrée, Amine Gouiri a débloqué la rencontre à la 33e minute. Lancé dans le dos de la défense par CJ Egan-Riley, l’attaquant a profité de la mauvaise lecture de Yohou pour ajuster Kocik du pied droit. Sept minutes plus tard, il a encore pesé sur le scénario : trouvé dans l’axe après une remontée de balle marseillaise, il a fixé les défenseurs avant de décaler Igor Paixão, auteur du 2-0. L’OM semblait alors avoir construit une avance solide.

La suite a totalement inversé le déroulement d’OM–Le Mans↗. Marseille a reculé après la pause et Gouiri a reçu beaucoup moins de ballons, tandis que De Lange multipliait les arrêts. Mafouta a relancé les visiteurs sur coup franc à la 70e minute, avant de manquer un penalty repoussé par le gardien olympien. Colas a égalisé à la 84e, puis Vercruysse a offert la victoire au Mans dans le temps additionnel. Malgré son but et sa passe décisive, Gouiri a quitté le Vélodrome avec une défaite 2-3, symbole des failles relevées par Bruno Genesio↗.

La note FCM d’Amine Gouiri : 7/10

Son appréciation

Gouiri a rempli son rôle avec efficacité. Il a exploité l’ouverture d’Egan-Riley pour marquer avec sang-froid, puis fixé la défense avant de servir Paixão sur le deuxième but. Mobile et disponible dans les combinaisons, il a porté l’attaque marseillaise durant la première période. Beaucoup moins alimenté après la pause, il n’a pas pu empêcher le collectif de perdre totalement la maîtrise.

Les notes des médias