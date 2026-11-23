L’OM a subi une lourde désillusion face au Mans, dimanche soir, lors de la 11e journée de Ligue 1. Alors que Marseille menait 2-0, Le Mans s’est finalement imposé 3-2 dans les dernières secondes. Bruno Genesio a livré une analyse sévère de la prestation de ses joueurs sur L1+.

Voir sur YouTube

Les Marseillais semblaient pourtant avoir fait le plus dur en prenant deux buts d’avance en première période. Mais l’équipe a progressivement perdu le fil après la pause, malgré un penalty arrêté par De Lange alors que le score était de 2-1. Le Mans↗ a ensuite renversé la rencontre dans les ultimes instants, une défaite qui fait retomber l’OM à la cinquième place du classement.

Genesio déplore une équipe qui s’est liquéfiée

Au coup de sifflet final, Bruno Genesio↗ a surtout insisté sur la baisse de régime de son équipe et sur son incapacité à maintenir la même intensité. L’entraîneur marseillais estime également que l’avantage obtenu avant la pause ne reflétait pas totalement la physionomie du match.

« C’est une grosse déception, c’était quand même bien payé de mener 2-0 en première mi-temps, mais on a ensuite senti l’équipe se liquéfier en deuxième période. »

Le technicien a ensuite ciblé le manque d’initiative et les erreurs commises dans l’utilisation du ballon. Selon lui, l’OM a cessé de jouer après un quart d’heure en seconde période, se contentant de conserver la possession sans suffisamment avancer.

« On a manqué d’allant, au bout de 15 minutes on s’est arrêté de jouer et on s’est contenté de garder le ballon. On a fait beaucoup de fautes techniques et on a très mal défendu collectivement. »

Un bloc marseillais trop fragile dans le dernier acte

Bruno Genesio↗ n’a pas réduit cette défaillance à un simple relâchement. Il a rappelé que les matches contre Le Havre et Toulouse avaient déjà été très disputés, avant d’appeler son groupe à corriger rapidement ces difficultés défensives.

« On n’a pas su faire bloc dans la dernière demi-heure, on a manqué d’ambition. On n’a pas su faire un bloc compact et solide pour concéder moins d’occasions. »

L’entraîneur de l’OM a finalement reconnu que le résultat était sévère, tout en admettant que son équipe ne pouvait pas espérer beaucoup au regard des occasions concédées. Il a qualifié cette défaite de coup d’arrêt, tout en estimant qu’un match nul aurait éventuellement été plus conforme au scénario. Marseille doit désormais recevoir Levski en Ligue Europa le 26 novembre, avant de se déplacer à Auxerre en Ligue 1 le 29 novembre.