L’OM a laissé filer un match qu’il semblait maîtriser face au Mans, en s’inclinant après avoir compté deux buts d’avance. Dans son évaluation publiée par La Provence, Ulisses Garcia et Nnadi récoltent les plus mauvaises notes, tandis qu’Amine Gouiri s’est encore montré décisif.

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Pour le retour de la trêve internationale, Bruno Genesio↗ avait reconduit son 4-2-3-1 habituel. Ulisses Garcia remplaçait Emerson, absent plusieurs semaines après son opération du genou, tandis que Geoffrey Kondogbia prenait la place de Pierre-Emile Hojbjerg, malade et absent de la feuille de match. Malgré une première période convaincante, l’OM a ensuite subi le retour du Mans et abandonné les trois points.

De Lange solide, Garcia et Nnadi en difficulté

La Provence accorde la meilleure note à De Lange, évalué à 7/10. Le gardien olympien a multiplié les arrêts, notamment sur penalty face à Mafouta, puis devant Colas après l’égalisation. Il n’a toutefois pas pu empêcher la défaite, étant abandonné par sa défense sur plusieurs situations importantes. À l’inverse, Ulisses Garcia obtient 3/10. Le latéral a été sauvé par De Lange après une mauvaise passe dans l’axe, a provoqué le penalty accordé au Mans et n’a pas suivi Colas sur le but de l’égalisation. Même note pour Nnadi, dont cinq minutes compliquées ont pesé lourd : ballon perdu dans la surface, carton jaune puis remise insuffisante à l’origine du coup franc de la réduction de l’écart.

Gouiri encore impliqué sur les buts marseillais

Amine Gouiri est le meilleur joueur de champ olympien avec une note de 6,5/10. L’attaquant a inscrit son neuvième but de la saison grâce à son opportunisme et son sang-froid, avant de décaler Igor Paixao sur le deuxième but marseillais. Moins visible après la pause, il reste le principal motif de satisfaction offensif de la soirée. Paixao reçoit 5/10 après avoir vu un premier but refusé pour un hors-jeu d’un orteil, touché la barre puis marqué son deuxième but de la saison. Egan-Riley et Aguerd sont également notés 5/10, alors que Weah, Kondogbia, Harit et Abdelli obtiennent 4/10. Bruno Genesio est évalué à 4/10 par La Provence.