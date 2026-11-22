Nayef Aguerd a retrouvé une place centrale dans la défense de l’OM depuis la prise de fonction de Bruno Genesio. Déjà dirigé par le technicien à Rennes, le défenseur marocain s’impose de nouveau comme l’un des leaders du groupe olympien.

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Dans un article publié le 22 novembre, La Provence revient sur le rôle pris par Nayef Aguerd↗ au sein de l’équipe marseillaise. À 30 ans, le défenseur central marocain est présenté comme la clé de voûte de l’architecture défensive olympienne, grâce à son activité dans les duels, son jeu aérien et sa qualité de relance.

Une relation déjà construite à Rennes

Bruno Genesio connaît bien Nayef Aguerd↗, puisqu’il l’a eu sous ses ordres à Rennes lors de la saison 2021-2022. C’est durant cette période que le Marocain avait changé de dimension pour devenir l’un des meilleurs défenseurs centraux de Ligue 1, selon le récit de La Provence. Vendredi, en conférence de presse à La Commanderie, l’entraîneur olympien a également expliqué que le défenseur faisait partie des joueurs qui souhaitaient travailler avec lui dès son arrivée à Marseille. Cette proximité entre les deux hommes accompagne aujourd’hui le retour d’Aguerd à un niveau qui lui permet de guider la défense de l’OM.

« Quand je suis venu à Marseille, il faisait partie des joueurs qui avaient envie de travailler avec moi »

Un taulier malgré un parcours marqué par les blessures

Après son passage à Rennes, Nayef Aguerd↗ a poursuivi sa carrière en Angleterre à West Ham, puis en Espagne à la Real Sociedad. Il a finalement rejoint l’OM lors du dernier jour du mercato estival 2025, dans le contexte des remous liés à l’affaire Rabiot-Rowe. Son intégration marseillaise a été immédiate sur le plan sportif. La Provence souligne toutefois que sa fragilité et ses blessures à répétition ont régulièrement perturbé son bilan, avec 15 matchs manqués la saison dernière. Malgré cette donnée, Aguerd reste présenté comme un élément structurant de la défense olympienne sous les ordres de Bruno Genesio.