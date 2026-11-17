Éric Wattellier a été désigné pour arbitrer la rencontre entre l’Olympique de Marseille et Le Mans FC, dimanche 22 novembre à 20h45. L’arbitre de 39 ans dirigera l’OM pour la première fois cette saison, avec un historique globalement favorable mais deux derniers souvenirs sans victoire.

Voir sur YouTube

Éric Wattellier retrouvera l’Olympique de Marseille à l’occasion de la rencontre face au Mans↗. L’arbitre français a déjà officié lors de 17 matchs des Olympiens au cours de sa carrière, pour un bilan de 10 victoires, 3 matchs nuls et 4 défaites. Le taux de victoire marseillais atteint ainsi 58,8 % avec lui au sifflet.

Deux derniers matchs sans succès pour l’OM

Malgré ce bilan positif, les deux dernières rencontres de l’OM arbitrées par Éric Wattellier ne se sont pas conclues par une victoire. Il avait dirigé le match↗ nul contre Toulouse (2-2), le 29 novembre 2025, avec trois cartons jaunes distribués, dont deux à Angel Gomes et Pierre-Emile Hojbjerg. L’arbitre était également au sifflet lors de la défaite marseillaise à Lorient (2-0), le 18 avril 2026. Les trois avertissements de cette rencontre avaient alors été adressés à des joueurs de l’OM. Un précédent plus ancien à Lorient, le 10 décembre 2023, avait en revanche vu Marseille s’imposer 4-2, avec l’expulsion de Jonathan Clauss après une intervention sur Darlin Yongwa.

21 cartons jaunes distribués cette saison

Depuis le début de la saison 2026-2027, Éric Wattellier a arbitré six rencontres de Ligue 1. Il a distribué 21 cartons jaunes, soit une moyenne de 3,5 avertissements par match, et a prononcé deux expulsions : une sur carton rouge direct et une après un deuxième avertissement. Pour OM-Le Mans, il sera accompagné de Julien Aube et Nicolas Durand comme arbitres assistants. Gabriel Henry sera le quatrième arbitre, tandis que Cyril Gringore et Mehdi Mokhtari seront en charge de l’assistance vidéo.