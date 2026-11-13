L’Olympique de Marseille devra une nouvelle fois composer avec un Vélodrome incomplet. Pour la réception du Mans, le 22 novembre, la partie haute du virage Sud sera fermée à la suite des incidents survenus contre Toulouse.

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Selon Le Phocéen↗, Le stade Vélodrome ne retrouvera donc pas l’ensemble de ses tribunes ouvertes pour le prochain match à domicile de l’OM. La rencontre face au Mans est programmée le dimanche 22 novembre à 20h45, avec une fermeture qui concerne précisément la partie haute du virage Sud, occupée par les South Winners.

Une fermeture décidée après les incidents contre Toulouse

La commission de discipline de la LFP a pris cette décision après la victoire marseillaise contre Toulouse (2-0), disputée le 1er novembre. Elle a notamment retenu l’utilisation d’engins pyrotechniques ainsi que des « expressions orales constatées » dans les tribunes. Cette sanction correspond à la révocation du sursis qui pesait sur le virage↗ Sud. La fermeture partielle sera appliquée pour un match ferme et prend effet immédiatement, ce qui la rend applicable à la réception du Mans.

Un troisième match consécutif avec un stade incomplet

Cette décision intervient alors que l’OM avait déjà été sanctionné avec des fermetures concernant le virage Nord. Le club disputera ainsi une troisième rencontre consécutive à domicile sans pouvoir compter sur un Vélodrome dans sa configuration habituelle. La situation intervient malgré↗ la dynamique sportive actuelle de l’équipe de Bruno Genesio. L’OM reste sur cinq victoires consécutives en Ligue 1 et a relancé sa saison en retrouvant le haut du classement. Le club devra désormais organiser l’accueil des supporters concernés par la fermeture. Une migration vers une partie haute de Ganay avait notamment été mise en place pour les Fanatics lors du match contre Toulouse.