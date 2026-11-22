Voici le replay de notre dernier avant match. L’Olympique de Marseille reçoit Le Mans ce dimanche 22 novembre à 20h45 au Stade Vélodrome, pour la 11e journée de Ligue 1. Après cinq victoires consécutives en championnat, les hommes de Bruno Genesio veulent poursuivre leur belle série. Dans notre nouveau format « Avant-match 10 min », nous analysons les forces et faiblesses de l’adversaire, son mercato et les choix possibles de l’entraîneur marseillais.

Retrouvez le replay de notre avant-match complet en vidéo ci-dessous.

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Le Mans, un promu renforcé mais en difficulté

De retour en Ligue 1 après seize années d’absence, Le Mans connaît un début de saison compliqué. Quinzièmes avec huit points en dix journées, les Manceaux n’ont remporté qu’une seule rencontre et ont déjà encaissé 19 buts.

L’équipe de Patrick Videira peut néanmoins s’appuyer sur plusieurs joueurs expérimentés recrutés cet été, notamment Djibril Sidibé, Habib Diallo et Louis Mafouta.

Ce dernier, auteur de quatre buts, constitue l’une des principales menaces offensives. Le système à trois défenseurs centraux et la capacité des Manceaux à se projeter rapidement seront également à surveiller.

Quels choix pour Bruno Genesio ?

Du côté marseillais, Bruno Genesio doit composer avec les absences d’Emerson Palmieri et de Derek Cornelius. Après la victoire obtenue à Lens, la principale interrogation concerne les éventuels changements dans le onze de départ. Hojbjerg est malade↗ et reste incertain pour le match.

L’entraîneur olympien privilégiera-t-il la continuité ou profitera-t-il de cette rencontre pour effectuer quelques ajustements avant les prochaines échéances européennes ?

OM – Le Mans : notre analyse et notre pronostic en vidéo

Dans ce nouvel épisode d’Avant-match 10 min, Football Club de Marseille revient sur :

La dynamique et les derniers résultats du Mans.

Le dernier onze, les absents et les joueurs à surveiller.

Les principales recrues du mercato.

Les forces et faiblesses de l’adversaire.

Le onze probable de l’OM.

Notre pronostic pour la rencontre.

Et vous, quel onze aligneriez-vous face au Mans ? Quel est votre pronostic pour cette rencontre ?