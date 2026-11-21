Pierre-Emile Hojbjerg devrait manquer la réception du Mans, dimanche soir au Vélodrome. Malade depuis son retour de sélection, le milieu danois laisse Bruno Genesio face à plusieurs options pour composer son entrejeu.

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L’Olympique de Marseille pourrait devoir se passer de Pierre-Emile↗ Hojbjerg pour son match face au Mans, programmé dimanche 22 novembre à 20h45. Selon La Provence, le joueur reste très incertain après être tombé malade à son retour de sélection, une situation qui pousse l’entraîneur marseillais à réfléchir à une nouvelle organisation au milieu de terrain.

Kondogbia favori pour remplacer Hojbjerg

La première solution envisagée par Bruno Genesio conduirait à titulariser Geoffrey Kondogbia aux côtés de Tochukwu Nnadi. Himad Abdelli conserverait alors un rôle plus offensif, dans une position qu’il occupe depuis plusieurs semaines. Cette option permettrait de compenser l’absence probable de Hojbjerg↗ sans modifier plus largement l’équilibre de l’équipe. Le choix définitif dépendra toutefois de l’évolution de l’état de santé du milieu danois, dont le forfait n’est pas encore totalement acté.

Angel Gomes peut aussi débuter en numéro 10

Le staff marseillais étudie également une autre possibilité, avec Tochukwu Nnadi et Himad Abdelli dans des rôles plus défensifs et Angel Gomes aligné en numéro 10. L’Anglais, auteur d’une bonne entrée en jeu contre Lens, pourrait ainsi retrouver une place de titulaire. En dehors de cette incertitude, le onze de départ devrait peu évoluer. Timothy Weah, CJ Egan-Riley, Nayef Aguerd et Ulisses Garcia sont annoncés en défense, tandis qu’Amine Harit, Amine Gouiri et Igor Paixao devraient être reconduits dans le secteur offensif. Ulisses Garcia pourrait de nouveau↗ occuper le côté gauche en raison de l’indisponibilité d’Emerson, absent plusieurs semaines après son opération du genou.