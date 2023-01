OM : Le onze de Tudor avec deux grandes surprises !

L’Olympique de Marseille reçoit le FC Lorient pour le compte de la 19e journée de Ligue 1. Voici le onze proposé par Igor Tudor pour prendre les trois points face aux Merlus !

Le onze de l’OM vient de tomber ! Pau Lopez est logiquement dans les buts avec trois défenseurs devant lui : Mbemba, Gigot et Balerdi. Kolasinac est donc positionné en piston gauche. A droite, Kaboré est laissé sur le banc. C’est Ünder qui occupera ce côté. Un duo Rongier – Veretout au milieu de terrain avec la grande première de Malinovskyi en attaque. Il sera accompagné de Guendouzi et Alexis Sanchez !

Lopez

Mbemba Gigot Balerdi

Ünder Rongier Veretout Kolasinac

Malinovskyi Guendouzi

A.Sanchez

Déclarations d’avant-match

« J’espère qu’ils ne nous créeront pas de problèmes. J’ai beaucoup de respect pour cette équipe qui est forte en contre-attaques. Il ne faut pas qu’on se repose sur nos lauriers. Nous allons jouer contre équipe qui pratique un bon football. On est meilleur qu’eux. Notre objectif est de gagner. Au Vélodrome on est 11+1 comme on dit en Turquie. On espère faire une grande performance et poursuivre notre série de victoires. Ce que je peux dire c’est que je suis très content de notre dernier match. On a réussi à faire ce qu’on voulait sur le terrain. On avait de la conviction. Les analyses, les grands programmes, je ne pense pas que ce soit ça qui compte. Ce qui compte c’est l’entraînement et le match de demain. » Igor Tudor – source : Conférence de presse (09/01/2023)

La Météo

Prévision météo à Marseille à 19h (*)

– Passages nuageux (couverture nuageuse 76%)

– Pourcentage de pluie : 0%

– Température 10°C / ressentie 11°C

– Vent : OSO 4km/h

– Taux d’humidité : 74%

(*) Prévision accuweather.com