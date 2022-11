OM : Tudor confirme des matches amicaux pendant la coupe du monde !

L’OM va jouer son dernier match ce dimanche à Monaco avant la trêve de la Coupe du Monde. Avant ce déplacement, Igor Tudor a été interrogé par notre journaliste Mourad Aerts sur le programme de l’OM pendant la coupe du monde.

Il y aura des matchs amicaux

« On fera la première partie de la trêve internationale. Ensuite on ira en Espagne pendant quelques jours et il y aura des matchs amicaux. » Igor Tudor – source : Conférence de presse (10/11/2022)