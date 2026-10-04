Sourigna Manomay a soulevé un problème de fond lors du dernier Débat Foot Marseille. Pour le consultant de FCM, l’OM ne doit pas seulement s’interroger sur la qualité de certains joueurs, mais aussi sur l’environnement dans lequel ils évoluent. Il craint de voir plusieurs éléments partir de Marseille puis s’imposer ailleurs, comme cela a déjà été le cas par le passé.

« Le problème, il est peut-être ici »

Le débat portait notamment sur Emerson Palmieri, annoncé dans le viseur de la Juventus. Sourigna Manomay estime qu’un départ ne réglerait pas forcément le vrai problème.

« Moi, ce qui me fait peur, c’est qu’on va commencer à avoir le syndrome Balerdi. C’est les mecs qui arrivent vraiment pas à percer chez nous et à être bons, en faisant quelques bourdes de temps en temps, puis tu les vois après à la Juve et ils deviennent des titulaires indiscutables. » OM _ Le Jackpot ADIDAS ! Merca…

Pour lui, cette situation doit pousser l’OM à regarder au-delà des performances individuelles.

« Tous ceux qui partent de chez nous, finalement, on se rend compte que le problème, il est ici. Peut-être qu’au lieu de vouloir faire partir des joueurs pour des problèmes de qualité, il faut essayer d’améliorer leur quotidien. » OM _ Le Jackpot ADIDAS ! Merca…

Højbjerg, Emerson… un malaise plus global ?

Manomay cite plusieurs joueurs pour illustrer son propos.

« Ce n’est pas normal d’avoir un Højbjerg qui s’énerve autant. Ce n’est pas normal d’avoir un Emerson Palmieri qui est parfois en dedans, qui fait des bourdes. Le mal est bien plus profond. »

Le consultant estime donc que l’OM doit s’interroger sur le contexte sportif, la stabilité du club et les conditions permettant aux joueurs de s’épanouir.

A lire aussi : La situation de Højbjerg fait déjà beaucoup parler alors que plusieurs clubs italiens continueraient de suivre son profil.

« Les voir partir et briller ailleurs, c’est le plus difficile »

Pour Manomay, le scénario le plus frustrant serait de voir l’OM se séparer de joueurs critiqués à Marseille avant de les regarder réussir ailleurs.

« Le mal est bien plus profond. Et aujourd’hui, les voir partir et les voir briller ailleurs, c’est ça, finalement, le plus difficile pour nous. » OM _ Le Jackpot ADIDAS ! Merca…

Un constat qui intervient alors que l’OM cherche encore à réduire sa masse salariale et pourrait être amené à écouter des offres pour plusieurs cadres.

A lire aussi : La politique actuelle de réduction des coûts pose déjà la question de la compétitivité sportive de l’effectif.

Pour Sourigna Manomay, le vrai sujet n’est donc pas seulement de savoir qui vendre, mais pourquoi certains joueurs peinent à exprimer leur potentiel à Marseille avant de retrouver leur niveau ailleurs.