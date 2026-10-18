OM : Le terrible constat sur les années McCourt

Vincent Chaudel porte un regard critique sur le projet de Frank McCourt à l’OM. Dans Le Figaro, l’économiste du sport souligne la solidité financière du propriétaire américain, mais estime que ses investissements n’ont pas permis de construire un héritage à la hauteur des moyens engagés.

Chaudel pointe les limites du projet McCourt

Dans son analyse, Vincent Chaudel distingue l’engagement de l’actionnaire des choix effectués pour diriger le club. Il reconnaît à Frank McCourt sa présence financière malgré les difficultés, tout en jugeant sévèrement les résultats de cette décennie et la structuration de l’OM.

Son constat vise notamment les profils successivement placés à la tête du club. Selon lui, ni Jacques-Henri Eyraud ni Pablo Longoria n’ont permis de trouver le bon équilibre entre les exigences sportives et économiques.

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« McCourt-OM, c’est l’histoire d’un rendez-vous loupé, car il y avait des moyens. Malgré des résultats sportifs décevants, des crises, des droits TV proches du néant et un football français en difficulté, l’investisseur est là, a mis l’argent et n’a pas fait du Gérard Lopez, qui a coulé les Girondins de Bordeaux. Il y a eu des erreurs, mais surtout il n’y a aucun héritage. Pas d’achat du stade ou du centre de formation. Avec Jacques-Henri Eyraud, McCourt a eu quelqu’un du business qui a fait des erreurs sportives. Avec Longoria, il a eu quelqu’un de sportif qui a fait des erreurs de business. Il n’a pas trouvé les bonnes personnes au bon moment ni au bon endroit. »

La gouvernance au cœur de sa critique

Le choix des dirigeants occupe ainsi une place centrale dans le raisonnement de l’économiste. À travers sa comparaison entre Eyraud et Longoria, il décrit deux présidences aux compétences différentes, mais dont il considère qu’elles ont chacune échoué dans une dimension essentielle du projet.

Son appréciation sur l’absence d’héritage renvoie notamment à la question des infrastructures : il cite le stade et le centre de formation pour illustrer ce qui, à ses yeux, manque au bilan patrimonial. Il s’agit de son jugement sur la construction du club, au-delà des sommes injectées par son propriétaire.

Cette lecture pose une question pour la suite de l’ère McCourt : comment transformer le soutien financier de l’actionnaire en progrès durables ? Pour Chaudel, la réponse passe manifestement par la capacité à mieux choisir les responsables du projet olympien.