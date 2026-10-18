SCO – OM : à quelle heure et sur quelle chaîne TV voir le match ?

L’OM se déplace à Angers ce dimanche 18 octobre pour la 7e journée de Ligue 1. Battus jeudi par l’Olympiakos, les Marseillais doivent retrouver le chemin de la victoire en championnat, avec des changements annoncés par Bruno Genesio.

À quelle heure et sur quelle chaîne regarder Angers – OM ?

Le coup d’envoi sera donné à 15 heures au stade Raymond-Kopa. Selon les informations de diffusion publiées par RMC Sport, la rencontre sera retransmise en direct sur Ligue 1+ 3.

Le match sera également accessible via DAZN et Prime Video, avec un abonnement donnant accès à Ligue 1+. Les supporters pourront donc suivre cette affiche à la télévision ou en streaming sur les applications correspondantes.

Marseille doit confirmer en championnat

La victoire à Troyes dimanche dernier, obtenue grâce à Amine Harit et Himad Abdelli (2-0), avait permis aux Olympiens de mettre fin à cinq défaites consécutives toutes compétitions confondues. Mais le revers contre l’Olympiakos (0-1), jeudi au Vélodrome, a rapidement rappelé les difficultés de cette équipe.

Avant cette rencontre, Marseille occupe désormais la 14e place avec six points, derrière Angers, 13e avec sept unités. Un succès permettrait donc à l’OM de dépasser son adversaire et d’enchaîner deux victoires en championnat.

Le SCO cherchera également à réagir devant son public après sa lourde défaite à Brest (5-1). Les Angevins devront notamment composer sans Jordan Lefort, suspendu après son expulsion lors de cette rencontre.

Genesio annonce des changements : le onze probable de l’OM

Samedi 17 octobre, en conférence de presse, Bruno Genesio a confirmé que certains joueurs préservés contre l’Olympiakos débuteraient à Angers. L’entraîneur marseillais doit gérer ce nouvel enchaînement, trois jours après le rendez-vous européen :

« Des choses vont changer par rapport à jeudi. Des joueurs mis au repos vont démarrer demain. » footballclubdemarseille.fr

Dans le onze probable envisagé par FCM, Egan-Riley pourrait retrouver une place en défense centrale, tandis que Kamissoko serait associé à Abdelli au milieu. Harit et Gouiri sont également pressentis pour débuter.

La composition probable de l’OM, en 4-2-3-1 :

De Lange – Weah, Egan-Riley, Aguerd, Emerson – Kamissoko, Abdelli – Abdallah, Harit, Paixão – Gouiri. footballclubdemarseille.fr

La situation de Pierre-Emile Højbjerg restait à évaluer samedi : sa participation ne peut donc pas être tenue pour acquise. Ce onze demeure une projection, en attendant l’annonce officielle avant le coup d’envoi.