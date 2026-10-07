OM : les jeunes du centre de formation appelés à prendre plus de place, mais…

Dans un entretien accordé à L’Équipe, Grégory Lorenzi a confirmé que la formation devait prendre une place plus importante dans le nouveau projet de l’OM. Le directeur sportif marseillais estime toutefois qu’il serait dangereux de lancer trop vite des jeunes simplement parce que la situation économique du club l’impose.

« Certains commencent à saisir leur chance »

Avec un effectif réduit et des contraintes financières fortes, l’OM pourrait être amené à s’appuyer davantage sur ses jeunes dans les prochains mois.

Grégory Lorenzi l’assume, tout en appelant à la prudence.

« Je mets encore un point d’interrogation sur eux. C’est aussi un projet sur du moyen-long terme. Il ne s’agit pas de les faire jouer en claquant des doigts. » Texte collé

Le dirigeant marseillais reconnaît néanmoins que certains jeunes commencent à se rapprocher sérieusement de l’équipe première.

« On en a de plus en plus car il n’y a pas d’autres choix. Certains commencent à saisir leur chance, d’autres ne sont pas prêts. Il faut être prudent avec eux. » Texte collé

Une nécessité économique… mais aussi un vrai projet

L’idée n’est donc pas simplement de combler les trous laissés dans l’effectif professionnel.

Lorenzi veut intégrer la formation dans une réflexion beaucoup plus large.

« Il faut se pencher sur ce sujet quand on voit la situation économique, et au-delà de ça, il y a un projet de structuration du centre. » Texte collé

Cette orientation s’inscrit directement dans le nouveau modèle de recrutement que l’OM cherche à mettre en place, avec davantage d’anticipation, des profils moins coûteux et une meilleure valorisation des joueurs.

Koum, Bezahaf, Leccese, Valero… plusieurs profils à suivre

Plusieurs jeunes Marseillais commencent déjà à se montrer. Alexi Koum a prolongé avec l’OM, Kelyann Bezahaf est régulièrement cité parmi les solutions défensives, tandis que Milan Leccese continue de se montrer avec la réserve.

Leccese s’est encore récemment distingué avec un but et une passe décisive, alors que l’avenir d’Antoine Valero reste également un dossier suivi de près.

Pour autant, le message de la direction est clair : leur progression ne doit pas être précipitée.

La formation au cœur du nouveau modèle

Lorenzi l’a d’ailleurs expliqué plus largement dans son entretien : il souhaite faire évoluer profondément la manière dont l’OM construit son effectif.

« Il faut repenser un modèle qui implique la formation, un recrutement différent sur des marchés moins onéreux, avec de l’anticipation. » Texte collé

Dans le contexte financier actuel, le centre de formation pourrait donc devenir l’un des leviers essentiels du futur OM. Mais la philosophie affichée est claire : donner davantage de place aux jeunes, oui ; les exposer trop vite parce que le club manque de solutions, non.